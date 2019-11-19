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Факти / Lifestyle

Яке свято сьогодні, 19 листопада 2019

19 листопада відзначають Міжнародний чоловічий день та День синоптиків України. Які ще свята у цей день – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Яке свято сьогодні, 19 листопада 2019

19 листопада у православній церкві вшановується пам’ять Павла Сповідника, єпископа Малої Азії.

У світі відзначають Міжнародний чоловічий день. Вперше дату відсвяткували в 1999 році.

В Україні у цей день своє свято відзначають працівники української гідрометеорологічної служби. День синоптиків України встановлено у 2003 році.

Читайте: Місячний календар на листопад 2019 – сприятливі дні і заборони

Народні прикмети на 19 листопада

  • Лід промерзає купою на річці – наступного року хліба багато буде.
  • Гладкий лід 19 листопада – буде багатий урожай.
  • Снігопад 19 листопада – зима теж буде сніжною.
  • Безвітряна погода 19 листопада – скоро морози будуть.
  • У коней хороший апетит – взимку вони не будуть страждати від хвороб.
  • Корова багато молока дає – можна сподіватися на хороші надої навіть взимку.
  • Червона зоря – буде дощ або сніг. Якщо її видно ввечері, то наступного дня буде хмарно з проясненнями.
  • Багато зірок видно на небі – прикмета, що будуть холоди. А якщо зірок практично не видно, то наступного дня можливі снігопади.
  • Гуси купаються у воді – чекай відлиги.
  • Зграї ворон і галок кружляють у небі – буде снігопад.

Що не можна робити 13 листопада

На Павла заборонялося повертатися додому без улову, чоловік повинен був зловити хоча б одну рибину.

19 листопада День ангела відзначають:  Ніна, Олександра. Анатолій, Арсеній, Василь, Віктор, Гаврило, Герман, Клавдія, Микита, Микола, Павло, Серафима.

Факти ICTV також публікували календар церковних свят на 2019 рік.

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