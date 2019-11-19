19 листопада відзначають Міжнародний чоловічий день та День синоптиків України. Які ще свята у цей день – читайте у матеріалі Фактів ICTV.
19 листопада у православній церкві вшановується пам’ять Павла Сповідника, єпископа Малої Азії.
У світі відзначають Міжнародний чоловічий день. Вперше дату відсвяткували в 1999 році.
В Україні у цей день своє свято відзначають працівники української гідрометеорологічної служби. День синоптиків України встановлено у 2003 році.
Читайте: Місячний календар на листопад 2019 – сприятливі дні і заборони
Народні прикмети на 19 листопада
- Лід промерзає купою на річці – наступного року хліба багато буде.
- Гладкий лід 19 листопада – буде багатий урожай.
- Снігопад 19 листопада – зима теж буде сніжною.
- Безвітряна погода 19 листопада – скоро морози будуть.
- У коней хороший апетит – взимку вони не будуть страждати від хвороб.
- Корова багато молока дає – можна сподіватися на хороші надої навіть взимку.
- Червона зоря – буде дощ або сніг. Якщо її видно ввечері, то наступного дня буде хмарно з проясненнями.
- Багато зірок видно на небі – прикмета, що будуть холоди. А якщо зірок практично не видно, то наступного дня можливі снігопади.
- Гуси купаються у воді – чекай відлиги.
- Зграї ворон і галок кружляють у небі – буде снігопад.
Що не можна робити 13 листопада
На Павла заборонялося повертатися додому без улову, чоловік повинен був зловити хоча б одну рибину.
19 листопада День ангела відзначають: Ніна, Олександра. Анатолій, Арсеній, Василь, Віктор, Гаврило, Герман, Клавдія, Микита, Микола, Павло, Серафима.
Факти ICTV також публікували календар церковних свят на 2019 рік.