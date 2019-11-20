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Факти / Lifestyle

Гороскоп для всіх знаків зодіаку на 20 листопада

Гороскоп на сьогодні, 20 листопада, для всіх знаків зодіаку, читайте на Фактах ICTV.

гороскоп

День не підходить для початку нових проектів, ухвалення важливих рішень. Комунікації і вирішення фінансових питань сьогодні можуть бути ускладнені.

Для розслаблення чи задоволення сприятливо займатися творчістю, музикою, танцями. Вдалими можуть бути питання, пов’язані з дослідженнями, особливо якщо це стосуватиметься області свого генеалогічного древа або життя предків.

Сьогодні краще не проходити медогляд чи робити аналізи, бо є ймовірність, що результати будуть хибними.

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Сприятливі будь-які духовні практики, самопізнання. При виникненні непростих ситуацій, можна пройти глибоку трансформацію, якщо діяти не за звичкою, а усвідомлено ухваленими рішеннями.

Несприятливо: носіння нового одягу і прикрас, початок поїздок і подорожей, брати і давати гроші в борг, підстригання нігтів.

Раніше Факти ICTV також публікували гороскоп для всіх знаків зодіаку на листопад 2019.

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