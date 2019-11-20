Гороскоп на сьогодні, 20 листопада, для всіх знаків зодіаку, читайте на Фактах ICTV.

День не підходить для початку нових проектів, ухвалення важливих рішень. Комунікації і вирішення фінансових питань сьогодні можуть бути ускладнені.

Для розслаблення чи задоволення сприятливо займатися творчістю, музикою, танцями. Вдалими можуть бути питання, пов’язані з дослідженнями, особливо якщо це стосуватиметься області свого генеалогічного древа або життя предків.

Сьогодні краще не проходити медогляд чи робити аналізи, бо є ймовірність, що результати будуть хибними.

Читайте: Гороскоп на тиждень з 18 до 24 листопада

Сприятливі будь-які духовні практики, самопізнання. При виникненні непростих ситуацій, можна пройти глибоку трансформацію, якщо діяти не за звичкою, а усвідомлено ухваленими рішеннями.

Несприятливо: носіння нового одягу і прикрас, початок поїздок і подорожей, брати і давати гроші в борг, підстригання нігтів.

Раніше Факти ICTV також публікували гороскоп для всіх знаків зодіаку на листопад 2019.