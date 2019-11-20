Новий рік 2020 року – це чудовий час для відпочинку, тому ми підготували для вас список місць в Україні, де можна недорого зустріти Новий рік.

Святкування Нового року давно стало традицією у багатьох країнах світу, в тому числі і в Україні. Відпочинок на Новий рік може стати одним з найяскравіших подій і не обов’язково витрачати на це великі кошти.

Пропонуємо вам п’ять бюджетних ідей, де можна зустріти Новий рік в Україні.

Новий рік в Карпатах

Відпочинок на Новий рік в Карпатах – справжня феєрія свята і казки. Це один з найпопулярніших напрямків зимового туризму в Україні.

Новий рік 2020 на Карпатах дасть вам можливість ближче пізнати цей самобутній край, де свято зберігає свої звичаї і традиції. Новорічні свята в Карпатах тісно пов’язані з народними гуляннями, різними національними дійствами, і, звичайно ж, з гірськолижним відпочинком.

Вам не обов’язково їхати в дорогий Буковель, тому що таку ж красу можна побачити в Яремче, Драгобраті або Славському.

Також у Закарпатській області є гірськолижний курорт Пилипець, що поєднує траси різної складності, гори та водоспад Шипіт.

Новий рік в Кам’янець-Подільському замку

Новий рік на території головної визначної пам’ятки Кам’янець-Подільського – це щось дуже незвичне.

Уявіть, стрільба з лука, поєдинки в лицарському обладунку, спектаклі і постановки, глінтвейн і все це відбувається напередодні Нового року, та ще й в стінах середньовічного замку. Чому не спробувати?

Вхід на територію – безкоштовно.

Новий рік у Львові

Львів – це завжди особлива атмосфера у новорічні та різдвяні свята. На традиційних ярмарках можна спробувати багато місцевих частувань, сходити в оперний театр і до пізнього вечора пити каву в одному із затишних закладів міста.

Львів – це вибір і для двох закоханих і для великої компанії.

Етно-комплекс Українське село

Ви щось чули про Новий рік в українських традиціях? Якщо ні, то плануйте поїздку в цей етно-комплекс. Для вас організують традиційне застілля з піснями, танцями і різними постановками. Нудно точно не буде.

Комплекс розташований у Київські області.

Новий рік на березі моря в Одесі

Море, пісок, пляж, вино і неймовірні новорічні салюти. Одеса гучно і з колоритом святкує Новий рік.

Новорічний феєрверк в Одесі – це справді захопливе видовище. Тут можна оселитися як в готелі так і в хостелі чи узагалі орендувати квартиру.

Орієнтуючись на своє фінансове становище, ви завжди може обрати оптимальний варіант для проживання у будь-якому місті, бо головне – це емоції, які у вас залишаться від гучного святкування.

Раніше ми розповідали, якою буде головна ялинка у Києві та чим дивуватимуть організатори у новорічну ніч.