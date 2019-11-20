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Перші ластівки запустили в Instagram тематичні маски

Тематичні маски з татуюваннями героїв серіалу Перші ластівки з’явилися в Instagram.

Перші ластівки запустили в Instagram тематичні маски

19 листопада Новий канал показав першу і другу серії молодіжного трилера Перші ластівки. Напередодні в Instagram з’явилися маски з татуюваннями героїв.

Тематичні маски змінюються після руху смартфона. Деякі з них можна активувати, піднявши брови, інші – кліпнувши.

– Конкретний меседж із подвійним змістом адресований більшою мірою саме підліткам! Ми придумали, що в кожного героя на обличчі буде текст із подвійним змістом, який підходив би до характеру персонажа, – розповідає креативний директор групи ТБ-брендів Олександр Антонов.

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Саме ці написи і стали масками в Instagram, а також за допомогою камери можна “приміряти” і самих “ластівок”, які символізують у серіалі зв’язок із Другом.

Нагадаємо, перший епізод серіалу Перші ластівки виклали в YouTube ще тиждень тому. Серіал моментально підірвав український інтернет. За перші дні після виходу гаряча лінія прийняла понад 1000 дзвінків і повідомлень про булінг.

Джерело: Новий канал

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