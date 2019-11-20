З собою в літак можна брати різні гаджети, а також практично будь-яку їжу. Факти ICTV зібрали для вас список речей, які дозволено брати з собою в літак.

Техніка та інструменти

У багажі літака можна провозити різні гаджети (смартфони, планшети, ноутбуки). Їх також дозволено провозити в ручній поклажі.

Не буде проблем з перевезенням у багажі літака електронних пристроїв (мультиварка, блендер, фен тощо). Але електронну сигарету в багаж, швидше за все, не приймуть. Провезти її можна у ручній поклажі.

Робочі і музичні інструменти, а також спортивне спорядження найчастіше доводиться здавати в багаж. У цю категорію потрапляють:

дриль;

викрутка;

пасатижі;

ковзани;

скейтборд;

дошка для серфінгу;

вудка;

футбольний і баскетбольний м’ячі.

Це далеко не повний список подібних речей, які вам дозволять провезти в багажному відсіку літака.

Однак не вдасться везти засоби пересування на літієво-іонних акумуляторах (гіроскутер, електросамокат). Їх не дозволяють ні здавати в багаж, ні везти в якості ручної поклажі.



Рідини

Рідини, гелі та аерозолі у ручній поклажі повинні знаходитися в ємностях до 100 мл і лежати у прозорому пакеті розміром 20 х 20 см, який виділяється на кожного пасажира.

Будь-яку рідину, яка знаходиться в ємності більше 100 мл не дозволяють провозити в літаку і попросять здати її в багаж. Краще заздалегідь подбати про те, щоб під час польоту у вас були невеликі ємності з дезодорантом, шампунем та іншими необхідними рідинами.

Гострі предмети і зброя

Більшість небезпечних предметів не дозволять провезти в салоні літака, але якщо правильно їх пакувати, то гострі речі повинні без проблем взяти в багаж. Питань до ножиць, ножів, штопорів і подібних предметів не повинно виникнути.

Якщо ви перевозите мисливський ніж, то краще, щоб він був у чохлі, варто також попередити про це авіакомпанію. Сувенірні мечі (шабля, ятаган) у вас забрати не повинні. Якщо ж на огляді виникають проблеми, то можна показати довідку, що це господарсько-побутові інструменти.

Якщо у перевезенні зброї виникає гостра необхідність, то це питання буде потрібно узгодити з авіаперевізником до вильоту і дізнатися вимоги до упаковки. Також вас можуть попросити пред’явити дозвіл на носіння зброї.

У деяких аеропортах є контроль безпеки. В такому випадку потрібно повідомити про те, що ви везете зброю, відразу.

Вас направлять в службу безпеки аеропорту або в спеціальну збройну кімнату, де попросять документи, опечатають зброю і віднесуть її у літак. Отримувати зброю ви будете за спеціальним документом у кінцевій точці польоту.

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Провозити у багажі або ручній поклажі порох, бойові патрони і патрони до газової зброї вам не дозволять ні за яких обставин.

З легкозаймистих предметів дозволять везти тільки літій-іонні акумулятори та лужні алкалінові батарейки. Також на борт літака можуть дозволити взяти одноразову запальничку і звичайні сірники.

Їжа та алкоголь

Обмежень на перевезення їжі і напоїв у багажі немає. Ви можете перевозити в будь-якій кількості продукти і напої. Проблеми можуть виникнути лише при перевезенні сухого льоду, тому бажано заздалегідь узгодити відповідні умови з авіаперевізником.

У ручній поклажі можна перевозити безліч продуктів, але на деякі діє обмеження у 100 мл.

У багажі літака можна везти алкоголь міцністю до 70%. Однак на міцні напої (24-70%), як правило, діє обмеження в 5 л в закритих фірмових пляшках на пасажира.

Речі для дитини і ліки

Будь-які речі для дітей дозволяють здавати в багаж і брати у літак. За бажання в ручній поклажі можна розмістити навіть дитяче автокрісло, якщо його сертифікували для літаків.

У літаку вам дозволять провозити дитяче харчування в будь-яких ємностях, а також їжу в тій кількості, яка буде потрібна для дитини до 2 років на час всього польоту.

У літаку дозволяють провозити більшість ліків в твердій формі, а ось для рідин діє звичне обмеження у 100 мл. Виняток становлять лише ті препарати, які вам життєво необхідні.

Але в такому випадку від вас можуть вимагати рецепт або довідку від лікаря. Також варто переконатися, що ліки, які ви перевозите, не знаходяться під забороною в іншій країні.



У багажі не дозволять везти тільки ртутний градусник і перекис водню.

До слова, Факти ICTV зібрали поради, які допоможуть, якщо ви вирішили вирушити у подорож наодинці.