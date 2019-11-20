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Факти / Lifestyle

Всесвітній день дитини 2019 – історія свята

20 листопада у світі відзначають День дитини. Як виникло це свято і хто його придумав, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Всемирный день ребенка 2019 - история праздника

Всесвітній день дитини був проголошений Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй у 1954 році.

Він відзначається 20 листопада як день світового братерства і взаєморозуміння дітей, присвячений діяльності, що забезпечує благополуччя дітей у всьому світі.

20 листопада – важлива дата у становленні прав дитини. В цей день у 1959 році Генеральна Асамблея ухвалила Декларацію прав дитини, а в 1989 році – Конвенцію про права дитини.

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Всесвітній день дитини є чудовою нагодою для захисту прав дітей.

Ставши незалежною, Україна взяла на себе низку зобов’язань для поліпшення добробуту дітей, зокрема, підписавши Конвенцію про права дитини. 27 лютого 1991 Верховна Рада України ратифікувала цю Конвенцію, а 27 вересня 1991 року документ набув чинності.

Крім того, у 2003 і 2005 роках Верховна Рада ратифікувала два факультативних протоколи до Конвенції про права дитини щодо торгівлі дітьми, дитячої проституції, дитячої порнографії та щодо участі дітей у збройних конфліктах.

Нагадаємо, з 20 листопада водіїв штрафуватимуть за перевезення дітей без автокрісла.

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