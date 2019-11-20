Всесвітній день дитини відзначається 20 листопада. З цього приводу Факти ICTV створили оригінальні привітання в картинках.

Всесвітній день дитини запровадили після ухвалення Декларацію прав дитини, а в 1989 році – Конвенцію прав дитини.

Згідно з останньою, кожна дитина має право на освіту, здоров’я та належну медичну допомогу, право на ім’я та громадянство. Вона повинна зростати в турботливому сімейному середовищі та бути захищеною від жорстокого поводження та насильства.

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Свято покликане привернути увагу до проблем, з якими доводиться стикатися найвразливішим членам будь-якого суспільства – дітям.

На жаль, у 2019 році все ще доводиться говорити про те, що інтереси та права дітей часто порушуються як у найбідніших, так і в розвинених країнах.

Не забудьте привітати і своїх знайомих серед дітей та їх батьків. Для цього Факти ICTV створили оригінальні привітання зі Всесвітнім днем ​​дитини в картинках.



















Всесвітній день дитини – привітання в картинках / 5 фотографий

До слова, незабаром до нас прийдуть довгоочікувані новорічні свята, які безумовно приносять багато радощів дітям. Факти ICTV зібрали ідеї костюмів на Новий рік 2020.