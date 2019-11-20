20 листопада святкують Всесвітній день дитини. Які ще свята у цей день і хто святкує іменини – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

20 листопада свої іменини святкують Михайло, Олександр, Олексій, Опанас, Богдан, Валерій, Веніамін, Григорій, Євгеній, Єлизавета, Іларіон, Кирило, Федір. 20 листопада – Всесвітній день дитини, а також День пам’яті трансгендерів.

У православній церкві цього дня вшановується пам’ять святого Федота – одного з мучеників, які постраждали за віру в Христа.

Саме 20 листопада селянки починали прясти, перед цим помолившись Федору, щоб попросити захисту і допомоги, адже саме Федір був відомий як покровитель жіночого рукоділля.

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Прикмети 20 листопада

Ожеледь на Федота – прикмета, що така погода протримається достатньо довго.

Рясні снігопади – навесні буде сильна повінь.

Сніг 20 листопада лягає на вологу землю – жито добре вродить.

Якщо жінка вагітна, то в цей день їй варто бути особливо доброзичливою і лагідною, проводити час в молитві та роздумах про своє здоров’я – тоді дитина буде здоровою і щасливою.

Все те, про що в цей день думає вагітна, за прикметами, переноситься на дитину.

Галки 20 листопада кричать неспокійно – на наступний день варто очікувати снігопад.

Що не можна робити 20 листопада

Не можна плести, але зате можна ткати і прясти.

До слова, Факти ICTV публікували календар свят на листопад 2019 року в Україні. Цього місяця в українців немає додаткових вихідних, але є більше десятка пам’ятних дат.