Гороскоп на сьогодні, 21 листопада, для всіх знаків зодіаку, читайте на Фактах ICTV.

День більше сприяє відпочинку, розслабленню, заняттям творчістю. Для важливих починань час невідповідний. Вельми важливо стежити сьогодні за своїм емоційним станом. Емоційних вчинків варто уникати, і якщо відчувається, що саме зараз хочеться щось зробити, важливо знайти можливість перевести дух і переключитися.

Імпульсивні вчинки, особливо великі, імпульсивні поїздки і бажання кудись зірватися з місця сьогодні краще виключити. Тому важливо мати в запасі план, який стане в нагоді, якщо захочеться щось миттєво зробити. Особливо важливо сьогодні не вирішувати питання, пов’язані із взаємовідносинами, з партнерами – не найкращий для цього час. Рішення, які будуть ухвалюватися на емоціях, можуть принести розчарування, тому краще присвятити день простим життєвим, повсякденним справам.

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Створення гарного і елегантного образу, навіть якщо ви збираєтеся весь день провести вдома, допоможе вирівняти емоційний фон і додасть сил і впевненості. Початок лікування на сьогодні краще не планувати.

Несприятливо: надягання нового одягу і прикрас, початок поїздок і подорожей, брати і давати гроші у борг.

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