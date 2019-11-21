Кольором Нового року 2020 є білий. Він ідеально підійде для новорічного образу.

Оскільки 2020-й – це рік Щура, то найбільш відповідним кольором свята є білий і всі відтінки кольору металік: сірий, сріблястий, чорний.

Щур – це спокійна тваринка, тому образ можна доповнити деталями молочного, пастельного, кавового відтінків.

Сам образ варто зробити легким і невимушеним. Не забудьте доповнити його металевими аксесуарами і прикрасами.

Це можуть бути підвіски, кулони, брошки металевого відтінку, срібний пояс на сукні, сріблясті туфлі або клатч зі стразами.

Щур не любить пафосу, тому ваш образ для зустрічі Нового року повинен бути елегантним, стриманим і стильним, але водночас зручним і вільним.

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А от яскравих кольорів варто уникати. Під забороною також тваринні принти, агресивний червоний і насичений синій кольори.

Також не варто в новорічний вечір одягати речі з зображенням котів, а про леопардову сукню точно краще забути до наступного року.

Оскільки Щур вважається символом мудрості та багатства, то потрібно правильно зустріти свято. Тому Факти ICTV зібрали всі традиції святкування Нового року, які допоможуть зустріти його так, щоб вдача супроводжувала вас цілий рік.