День ангела Михайла відзначається 21 листопада. Для всіх бажаючих їх привітати Факти ICTV зібрали найкращі листівки.

21 листопада в Україні іменини відзначають люди, які носять ім’я Михайло. Свято присвячене імені Архангела Михаїла. Також його називають днем Архістратига Михаїла.

Архангел Михаїл є одним з найбільш шанованих святих у віруючих. Він вважається вождем небесних сил і головним воїном в битві добра і зла.

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У цей день варто звертатися до архангела Михайла з проханням про захист від темних сил і просто злих людей.

Факти ICTV зібрали найкращі листівки з Днем ангела Михайла.



















Листівки з Днем ангела Михайла / 5 фотографий

Раніше Факти ICTV писали про історію та прикмети Дня Михайла. Святого здавна називають ангелом-хранителем всіх християн, а українці вважають покровителем Києва