Якісне ліжко – гарантія доброго і приємного ранку, яким би складним і насиченим не обіцяв бути новий день.

Перед придбанням ліжка важливо зробити правильний вибір ще на етапі підбору характеристик: тип каркаса, матеріал, форма істотно впливають на якість відпочинку і комфорт під час сну.

Якщо ви хочете придбати ліжко, на якому буде дійсно комфортно спати, врахуйте кожен із цих параметрів і правильно прорахуйте розміри виробу.

Правила вибору оптимальної ліжка: розміри, форма і тип каркаса

Габарити. Довжина спального місця повинна бути мінімум на 10 см (а в ідеалі – на 20-30 см) більшою за ваш зріст. Щоб визначити “свою” ширину, ляжте на старе ліжко, закиньте руки за голову і розправте лікті. Попросіть когось виміряти ширину від ліктя до ліктя і додайте до результату ще 10 сантиметрів. Отримана цифра – це мінімально допустима ширина, на якій вам буде комфортно відпочивати. Якщо предмет меблів двоспальний, враховуйте ще й індивідуальну ширину, комфортну для партнера.

Форма. Яким би великим не було традиційне прямокутне двоспальне ліжко, воно займе у кімнаті менше місця, ніж меблі незвичайної форми, наприклад, круглої. Такі спальні меблі підходить тільки для дуже великих кімнат. Та й з пошуком відповідної постільної білизни будуть складності. Тому доцільніше обирати класичні прямокутні моделі.

Тип каркасу. Прямокутна модель може мати каркас двох видів. У першому випадку основа спирається на дві пари опорних планок і панелей, а в другому – на чотири ніжки або подіум. Вироби на опорних панелях вважаються більш надійними, хоча насправді на перше місце в цьому питанні виходить вид каркасної частини, якою оснащене ліжко. Купити можна якісні вироби і на опорних планках, і на подіумі. Якщо на виробництві контролювався кожен етап процесу складання, це гарантія довговічності меблів. Тому довіряти варто тільки перевіреним брендам із хорошою репутацією.

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Купити ліжко: віддавайте перевагу деревині та металу

Матеріал. Обирайте моделі з деревини або металу. Метал – міцний, безпечний для здоров’я і дуже довговічний. Натуральна деревина теж є екологічною сировиною, виготовлена ​​з неї продукція відрізняється більшою міцністю, ніж полотна з пресованої деревної стружки. Так, наприклад, сосна широко поширена у нашій кліматичній смузі, тому меблі з масиву сосни – це недорогий і практичний варіант. Моделі з композитних матеріалів відрізняються меншою вагою і ціною, тому їх рекомендують купувати дітям.

У дерев’яних каркасах в якості основи використовуються рами і дерев’яні ламелі. У якісних меблів встановлено не менше 15 дерев’яних смуг. Металеві вироби можуть мати як ламелі, так і сітку і пружини, які з часом розтягуються.

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До слова, Факти ICTV писали, як і де продати старі меблі, яку ціну можна призначити і які сайти краще використовувати.