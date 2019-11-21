З нагоди Дня десантно-штурмових військ Факти ICTV створили оригінальні привітання в картинках.

В Україні 21 листопада відзначають День десантно-штурмових військ, який припадає на День Архістратига Михаїла.

Свято було встановлено указом президента Петра Порошенка від 21 листопада 2017 року.

Читайте: Календар свят на листопад 2019

Того дня в Україні свято відзначали вперше, а під час урочистої церемонії на Михайлівській площі у Києві десантно-штурмові війська отримали нову символіку – багряний берет замість блакитного, прапор роду військ та нову клятву.

23 травня 2018 року президент підписав закон, яким було остаточно перейменовано Десантні високомобільні війська у Десантно-штурмові.

Не забудьте привітати причетних з Днем десантно-штурмових військ. Для цього вам у нагоді стануть листівки від Фактів ICTV.















Привітання з Днем десантно-штурмових військ у картинках / 4 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що наступного року Міністерство оборони планує представити дорожню карту скасування строкової служби в армії.