Період ретроградного Меркурія, що почався 31 жовтня, завершився 20 листопада. Астрологи пов’язують зворотний рух планети з безліччю проблем для звичайних людей.

Що таке ретроградний Меркурій – це рух планети в зворотному напрямку, точніше ілюзія, що так відбувається.

З точки зору астрономії, Меркурій ніколи не змінює напрямок руху, а саме явище ретроградності має значення тільки в астрології.

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При цьому астрологи виділяють періоди ретроградності лише трьох планет – Меркурія, Венери та Марса, бо вони найближче до Землі.

Вони вважають, що у цей складний період планета негативно впливає на багато сфер життя та звалюють на неї всі невдачі, поломки техніки, проблеми на роботі та багато іншого.

Оскільки в астрології Меркурій пов’язаний з бізнесом та роботою, спілкуванням, документами, подорожами, торгівлею, наукою і навіть здоров’ям, багато хто міг мати серйозні проблеми з 31 жовтня до 20 листопада.

Ретроградний Меркурій трапляється тричі на рік, тобто 20 листопада завершився останній в цьому році неприємний період.

Але розслаблятися не варто, тому що ретроградним Меркурій у 2020 теж буде тричі: з 17 лютого до 10 березня, з 18 червня до 12 липня та з 14 жовтня до 3 листопада.

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