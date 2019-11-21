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Valve офіційно анонсувала нову Half-Life і показала трейлер

З’явився трейлер гри Half-Life: Alyx, яка вийде у березні 2020 року.

Valve офіційно анонсувала нову Half-Life і показала трейлер

Valve офіційно анонсувала нову гру Half-Life: Alyx для окулярів віртуальної реальності і опублікував трейлер.

Half-Life: Alyx – це повноцінна VR-гра, порівнянна за довжиною з Half-Life 2, і, що більш важливо, довгоочікуване повернення розробника до серії Half-Life.

Дія гри розгортатиметься у період між подіями першої та другої частин Half-Life, у центрі сюжету Алікс Венс та її батько Елі, у ті часи, коли вони створювали опір захопленню Землі Комбайном з метою побудови інопланетної імперії.

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Очікується, що гра вийде у березні 2020 року.

До речі, у новому релізі рольової гри Greedfall не буде захисту Denuvo і скачуваних доповнень.

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