З нагоди Всесвітнього дня телебачення Факти ICTV створили креативні привітання в картинках.

Всесвітній день телебачення, що відзначається щорічно 21 листопада, був проголошений Генеральною асамблеєю ООН 17 грудня 1996 року.

21-22 листопада 1996 року ООН провела перший Всесвітній телевізійний форум, де представники ЗМІ зустрілися під егідою ООН та обговорили зростаюче значення телебачення в сучасному світі.

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Свято присвячене тій філософії, яку привносить у наше життя телебачення, а не його технічним аспектам.

У сучасному світі ТБ є символом зв’язку та глобалізації.

Не залиште без уваги тих, хто зазвичай перебуває зі зворотного боку екрану. Для цього Факти ICTV створили оригінальні привітання зі Всесвітнім днем ​​телебачення в картинках.















Всесвітній день телебачення – привітання в картинках / 4 фотографии

Раніше Факти ICTV писали все, що треба знати про кодування супутникового сигналу телеканалів – навіщо це роблять, які переваги відкриються перед глядачем та які канали підтримали ініціативу.