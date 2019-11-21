Як заспокоїться коли нервуєш, читайте на сайті Факти ICTV.
Іноді ми просто не приймаємо своє занепокоєння, якщо воно продовжується тривалий час, і в такому стані вирішуємо всі питання.
Найпростіший спосіб заспокоїти нерви – це впорядкувати ту сферу життя, яка провокує виникнення стресу. Дозвольте собі відпочити від усього та заспокоїтись.
Як заспокоїтись
- Займіться вправами для дихання
Аби заспокоїтися, достатньо почати контролювати дихання і виконувати нескладні техніки. Зробивши це один раз, можна на певний час зняти напруження.
Глибоке дихання: випряміть спину, розправте плечі, глибоко вдихайте і повільно повністю видихайте, розтягуючи видих і роблячи його довшим, ніж вдих. Після видиху робіть невелику паузу.
- Прийміть душ або ванну
Дотик до води – один з найпростіших способів заспокоїти нерви і змити з себе енергетичний вантаж стресу. Теплий душ, особливо перед сном, допоможе вам привести себе у порядок.
А якщо у вас є можливість посидіти у ванні з улюбленими ароматами і музикою, не думаючи ні про що, то обов’язково зробіть це.
- Знайдіть час для себе
Відкладіть всі питання, що вас хвилюють і не намагайтеся все контролювати.
Це не означає, що ви повинні ходити у салони і всіляко втішати себе (хоча, звичайно, можна і так). У період нервового напруження, виділити час для себе – значить просто дозволити собі забути, що потрібно робити щось інше.
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- Зробіть масаж голови і обличчя
На голові зосереджена велика кількість нервових закінчень, пройдіться пальцями як гребінцем по шкірі голови від чола до потилиці. Масажними рухами розітріть щоки, лоб, круговими рухами від себе помасажуйте скроні.
- Порухайтесь
Будь-яка активність (особливо цілеспрямована) спровокує краще циркулювання крові, а отже і позитивно вплине на ваш організм. Крім того, ви дозволите енергії краще переміщатися по вашому тілу.
А взагалі сон і правильне харчування – запорука відсутності стресу для будь-якої людини, а під час нервової напруги вони особливо необхідні.
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