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Факти / Lifestyle

Як швидко заспокоїтись після стресу – п’ять способів

Як заспокоїться коли нервуєш, читайте на сайті Факти ICTV.

Як швидко заспокоїтись після стресу – п’ять способів

Іноді ми просто не приймаємо своє занепокоєння, якщо воно продовжується тривалий час, і в такому стані вирішуємо всі питання.

Найпростіший спосіб заспокоїти нерви – це впорядкувати ту сферу життя, яка провокує виникнення стресу. Дозвольте собі відпочити від усього та заспокоїтись.

Як заспокоїтись

  • Займіться вправами для дихання

Аби заспокоїтися, достатньо почати контролювати дихання і виконувати нескладні техніки. Зробивши це один раз, можна на певний час зняти напруження.

Глибоке дихання: випряміть спину, розправте плечі, глибоко вдихайте і повільно повністю видихайте, розтягуючи видих і роблячи його довшим, ніж вдих. Після видиху робіть невелику паузу.

  • Прийміть душ або ванну 

Дотик до води – один з найпростіших способів заспокоїти нерви і змити з себе енергетичний вантаж стресу. Теплий душ, особливо перед сном, допоможе вам привести себе у порядок.

А якщо у вас є можливість посидіти у ванні з улюбленими ароматами і музикою, не думаючи ні про що, то обов’язково зробіть це.

  • Знайдіть час для себе

Відкладіть всі питання, що вас хвилюють і не намагайтеся все контролювати.

Це не означає, що ви повинні ходити у салони і всіляко втішати себе (хоча, звичайно, можна і так). У період нервового напруження, виділити час для себе – значить просто дозволити собі забути, що потрібно робити щось інше.

Читайте: Як зняти стрес і тривогу: 3 способи, які під силу всім

  • Зробіть масаж голови і обличчя

На голові зосереджена велика кількість нервових закінчень, пройдіться пальцями як гребінцем по шкірі голови від чола до потилиці. Масажними рухами розітріть щоки, лоб, круговими рухами від себе помасажуйте скроні.

  • Порухайтесь

Будь-яка активність (особливо цілеспрямована) спровокує краще циркулювання крові, а отже і позитивно вплине на ваш організм. Крім того, ви дозволите енергії краще переміщатися по вашому тілу.

А взагалі сон і правильне харчування – запорука відсутності стресу для будь-якої людини, а під час нервової напруги вони особливо необхідні.

Нагадаємо, Фактів ICTV розповідали як зняти стрес після розставання.

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