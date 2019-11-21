Як заспокоїться коли нервуєш, читайте на сайті Факти ICTV.

Іноді ми просто не приймаємо своє занепокоєння, якщо воно продовжується тривалий час, і в такому стані вирішуємо всі питання.

Найпростіший спосіб заспокоїти нерви – це впорядкувати ту сферу життя, яка провокує виникнення стресу. Дозвольте собі відпочити від усього та заспокоїтись.

Як заспокоїтись

Займіться вправами для дихання

Аби заспокоїтися, достатньо почати контролювати дихання і виконувати нескладні техніки. Зробивши це один раз, можна на певний час зняти напруження.

Глибоке дихання: випряміть спину, розправте плечі, глибоко вдихайте і повільно повністю видихайте, розтягуючи видих і роблячи його довшим, ніж вдих. Після видиху робіть невелику паузу.

Прийміть душ або ванну

Дотик до води – один з найпростіших способів заспокоїти нерви і змити з себе енергетичний вантаж стресу. Теплий душ, особливо перед сном, допоможе вам привести себе у порядок.

А якщо у вас є можливість посидіти у ванні з улюбленими ароматами і музикою, не думаючи ні про що, то обов’язково зробіть це.

Знайдіть час для себе

Відкладіть всі питання, що вас хвилюють і не намагайтеся все контролювати.

Це не означає, що ви повинні ходити у салони і всіляко втішати себе (хоча, звичайно, можна і так). У період нервового напруження, виділити час для себе – значить просто дозволити собі забути, що потрібно робити щось інше.

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Зробіть масаж голови і обличчя

На голові зосереджена велика кількість нервових закінчень, пройдіться пальцями як гребінцем по шкірі голови від чола до потилиці. Масажними рухами розітріть щоки, лоб, круговими рухами від себе помасажуйте скроні.

Порухайтесь

Будь-яка активність (особливо цілеспрямована) спровокує краще циркулювання крові, а отже і позитивно вплине на ваш організм. Крім того, ви дозволите енергії краще переміщатися по вашому тілу.

А взагалі сон і правильне харчування – запорука відсутності стресу для будь-якої людини, а під час нервової напруги вони особливо необхідні.

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