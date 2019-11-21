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Факти / Lifestyle

Яке свято сьогодні, 21 листопада 2019

21 листопада відзначають Михайлов день. Які ще свята у цей день і хто святкує іменини – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Яке свято сьогодні, 21 листопада 2019

21 листопада свої іменини святкують Михайло, Павло, Марта і Марфа.

Крім того, сьогодні відзначають низку свят – День гідності та свободи, Всесвітній день телебачення, Всесвітній день вітань, Всесвітній день філософії, День Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Також щороку у третій четвер листопада у багатьох західних країнах світу святкують День відмови від куріння.

Православні християни сьогодні відзначають День святого Михайла. Сьогодні забороняється робити будь-яку працю по дому, окрім приготування їжі для святкової вечері. Раніше на Михайла накривали пишні столи і відзначали свято у сімейному колі.

Читайте: Місячний календар на листопад 2019 – сприятливі дні і заборони

Прикмети на 21 листопада

  • Густий туман на Михайла – така погода протримається до 19 грудня.
  • Іній 21 листопада – зима буде сніжною.
  • Вітер з півдня на Михайла – скоро буде відлига.

До речі, 25 грудня західні християни святкують Католицьке Різдво 2019. Факти ICTV підготували історію і традиції свята.

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