21 листопада відзначають Михайлов день. Які ще свята у цей день і хто святкує іменини – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

21 листопада свої іменини святкують Михайло, Павло, Марта і Марфа.

Крім того, сьогодні відзначають низку свят – День гідності та свободи, Всесвітній день телебачення, Всесвітній день вітань, Всесвітній день філософії, День Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Також щороку у третій четвер листопада у багатьох західних країнах світу святкують День відмови від куріння.

Православні християни сьогодні відзначають День святого Михайла. Сьогодні забороняється робити будь-яку працю по дому, окрім приготування їжі для святкової вечері. Раніше на Михайла накривали пишні столи і відзначали свято у сімейному колі.

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Прикмети на 21 листопада

Густий туман на Михайла – така погода протримається до 19 грудня.

Іній 21 листопада – зима буде сніжною.

Вітер з півдня на Михайла – скоро буде відлига.

До речі, 25 грудня західні християни святкують Католицьке Різдво 2019. Факти ICTV підготували історію і традиції свята.