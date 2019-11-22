Дата святкування Різдва у всіх християн однакова, проте системи літочислення у католиків і православних різні. Християни західного обряду святкують Різдво за Григоріанським календарем (з 24 на 25 грудня), а віруючі східного – за Юліанським (з 6 на 7 січня).

Католики святкують Різдво з 24 на 25 грудня, а православні християни відзначають свято з 6 на 7 січня. Це пов’язано з тим, що католики використовують Григоріанський календар, а православні – Юліанський.

Вся різниця у системі літочислення. У Юліанському календарі 7 січня – це 25 грудня за старим стилем.

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Однак Різдво все ж є більш важливим святом для католиків, в той час як у православних християн більше шанують Великдень. Також для католиків це свято – сімейне, а не духовне.

В іншому ж Різдво у православних і католиків дуже схоже. В обох християнських громад є Святвечір, вони проводять нічні богослужіння, прикрашають ялинку, колядують.

Також відмінністю у католиків можна виділити те, що вони дарують подарунки на Різдво.

Раніше Факти ICTV писали, як святкувати католицьке Різдво, а також розповідали про його історію та традиції.