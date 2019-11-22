Чорна п’ятниця у 2019 році припадає на 29 листопада – відразу після Дня подяки у США, звідки й прийшла до нас традиція великих розпродажів. Більше про історію свята шопоголіків читайте на Фактах ICTV.

Затяті шопоголіки чекають Чорну п’ятницю цілий рік, адже в цей день знижки у торгових центрах США просто шалені – до 85-90%.

Покупці ночують біля магазинів, які у цей період відчиняються на кілька годин раніше і працюють до опівночі.

Найбільше в цей день купують побутову техніку, одяг і взуття, товари для спорту, здоров’я, краси і побуту.

Обіг роздрібної торгівлі США у Чорну п’ятницю сягає рекордних показників – у 2013 році лише один день приніс $61,4 млрд.

Звідки пішла традиція

Після Дня подяки у США починається традиційний різдвяний сезон розпродажів. Цей звичай з’явився у XIX столітті, а сам термін Чорна п’ятниця – у 1966 році у Філадельфії. Спочатку він використовувався переважно на Східному узбережжі США.

У цей день американці вирушали за різдвяними покупками, тому на дорогах утворювалися величезні затори, а в магазинах – черги, що створювало великі проблеми поліції, яка й назвала його чорним.

А для магазинів він навпаки дуже прибутковий, тому аби позбутися негативної асоціації, продавці запозичили значення чорного кольору з бухгалтерських обліків, де чорним чорнилом позначають прибуток, а червоним – витрати.

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Чорна п’ятниця не є офіційним святом, однак чимало працівників беруть у цей день вихідний, за винятком продавців.

Традиція полювання на шалені знижки стала популярною у Європі, поступово приживається і в Україні, щоправда знижки у нас скромніші – не більше 70%.

Раніше Факти ICTV склали список магазинів, де шукати знижки на Чорну п’ятницю.