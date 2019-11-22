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Факти / Lifestyle

Гороскоп для всіх знаків зодіаку на 22 листопада

Гороскоп на сьогодні, 22 листопада, для всіх знаків зодіаку, читайте на Фактах ICTV.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку на 22 листопада

Добре сьогодні звернути увагу на якість їжі і форму її подачі – бажано, щоб і смакові якості, і сам процес приносив задоволення і радував.

День сприяє творчим справам. Слушна нагода приділити увагу своїм хобі, інтересам. Особливо успішними можуть виявитися роботи, виконані руками – всьому, що пов’язано з дрібною моторикою, письменством, можна приділити і увагу, і час. Друга половина дня сприяє вирішенню будь-яких питань, що відносяться до здоров’я. Будь-які види масажів та інші маніпуляції з тілом вітаються. Не обов’язково процедура повинна бути лікувальною і болючою, навіть розслабляючий і легкий масаж сьогодні піде на користь.

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Наведення порядку і затишку у будинку також може принести свої сприятливі плоди в емоційному плані. Питання і важливі рішення, що стосуються партнерських відносин, сьогодні краще не піднімати і відкласти їх на більш вдалий час.

Сприятливо: одягання нового одягу і прикрас.

Несприятливо: підстригання нігтів.

До речі, Факти ICTV також публікували гороскоп на тиждень з 18 до 24 листопада.

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