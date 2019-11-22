Гороскоп на сьогодні, 22 листопада, для всіх знаків зодіаку, читайте на Фактах ICTV.

Добре сьогодні звернути увагу на якість їжі і форму її подачі – бажано, щоб і смакові якості, і сам процес приносив задоволення і радував.

День сприяє творчим справам. Слушна нагода приділити увагу своїм хобі, інтересам. Особливо успішними можуть виявитися роботи, виконані руками – всьому, що пов’язано з дрібною моторикою, письменством, можна приділити і увагу, і час. Друга половина дня сприяє вирішенню будь-яких питань, що відносяться до здоров’я. Будь-які види масажів та інші маніпуляції з тілом вітаються. Не обов’язково процедура повинна бути лікувальною і болючою, навіть розслабляючий і легкий масаж сьогодні піде на користь.

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Наведення порядку і затишку у будинку також може принести свої сприятливі плоди в емоційному плані. Питання і важливі рішення, що стосуються партнерських відносин, сьогодні краще не піднімати і відкласти їх на більш вдалий час.

Сприятливо: одягання нового одягу і прикрас.

Несприятливо: підстригання нігтів.

До речі, Факти ICTV також публікували гороскоп на тиждень з 18 до 24 листопада.