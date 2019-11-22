Афіша на вихідні в Києві на 22-24 листопада 2019 року. Вікенд обіцяє столичним меломанам фестивалі та круті концерти. Куди піти в Києві на вихідних – розкажуть Факти ICTV.

Куди піти в Києві на вихідних – легке питання для жителів столиці, оскільки тут постійно проходить багато цікавих заходів.

На цих вихідних кияни можуть насолодитися виступами гуртів BARK або Жадан і Собаки.

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Також є можливість сходити на фестиваль Jazz Weekend або на виступ Жіночого кварталу.

Факти ICTV публікують афішу на вихідні в Києві.

Міжнародний фестиваль Jazz Weekend

21-23 і 29 листопада

Freedom Hall

Вартість: від 390-2 500 грн

Купити квитки можна тут

Jazz Weekend – нове ім’я зі славною 15-річною передісторією. Засновником та ідеологом нового фестивального формату став Олександр Сірий, президент джазового фестивалю DoDж, який з нульових знайомив Україну зі світовими джазовими іменами і вивів на велику сцену десятки молодих українських музикантів.

На сцені Freedom Hall виступлять не тільки музиканти, які живуть на вершині джазового Олімпу, а й нові американські зірки, номінанти на Grammy.

21 листопада фестиваль відкриє зустріч з автентичним американським сімейним джазовим колективом The Baylor Project, дворазовими номінантами на Grammy. У їх виконанні глядачі почують джаз з незрівнянним присмаком госпелу, блюзу і соулу.

Крім того, слухачів чекають такі легенди, як проект Incognito, який ось уже чотири десятиліття користується шаленою популярністю в світі. Гурт в кінці 1970-х створив гітарист, співак, продюсер Жан-Поль Блуї Монік. За 40-річну кар’єру музиканти випустили більше 15 альбомів і десятки синглів. Київ зустріне колектив вже 22 листопада.

Гурт Mezzoforte з Ісландії, який виступає 23 листопада, це один з найстаріших європейських джазових колективів, який з моменту створення в 1977 році випустив 14 альбомів і 6 збірників.

А 29 листопада на сцену культурного центру вийде піаніст, аранжувальник та продюсер Боб Джеймс, який отримав Grammy за найкраще виконання джаз-ф’южн. Він спеціально прилітає на Jazz Weekend в Київ для спільного виступу з українським саксофоністом Андрієм Чмутом.

Жіночий квартал

22 листопада, 19.00

МЦКМ

Вартість: від 550-2 490 грн

Купити квитки можна тут

Жіночий квартал – це велике концертне гумористичне і музичне шоу від студії Квартал 95, в якому порядкують представниці прекрасної статі.

За словами авторів проекту, це “територія жінок, де вони головні, завжди праві і елегантно жартують про те, що їм справді цікаво».

14 красивих, розумних і талановитих актрис різних жанрів будуть гуморити про те, що важливо для кожної сучасної жінки – про сім’ю, заміжжя, побут, красу, любов і секс, і, звичайно, про чоловіків.

Проект буде насичений яскравими танцювальними і вокальними номерами, гумористичними сценками і дотепними жартами, які допоможуть з властивою жінкам легкістю подивитися на актуальні події у світі і житті українців.

У шоу візьмуть участь Олена Кравець, Віра Кекелія, Марта Адамчук, Еліна Мбані, Лалі Ергемлідзе, Ольга Жуковцова-Кияшко, Анастасія Оруджева, Тетяна Песик, Ірина Сопонару, Лера Товстолес, Катерина Нікітіна, Олександра Машлятина та Анастасія Євтушенко.

Під час шоу проводитиметься зйомка.

Жадан і Собаки

22 листопада, 20.00

Atlas

Вартість: 400 грн

Купити квитки можна тут

Харківська панк-банда Жадан і Собаки повертається з новим альбомом! 22 листопада в київському клубі Жадан і Собаки презентують свій новий, п’ятий студійний альбом Мадонна.

Над матеріалом музиканти працювали протягом останніх двох років, а сам альбом, схоже, стане для харків’ян етапним і визначальним. Сингли Бухло, Кобзон і Телка барабанщика – відразу ж пішли в широкі народні маси, створивши колективу репутацію крутої фестивальної команди, здатної розгойдати будь-яку аудиторію.

Самі музиканти скромно вважають Мадонну своїм найкращим альбомом.

BARK

23 листопада, 19.00

Mezzanine

Вартість: 200 грн

Купити квитки можна тут

Downtempo – гурт з Нью-Йорка, яка з’явився у 2014 році як банда з трьох мультиінструменталістів. Учасники об’єднані пристрастю до хитрих комбінацій і неочевидних сполучень різних впливів.

Дебютний реліз Dark EP вийшов в кінці 2016 року, а восени з’явився Live in San Francisco 2019.

Зараз BARK працює над повноформатним альбомом і готується до туру Європою.

BARK – це Алессіо Касаліні (гітара і синтезатор), Олексій Артемов (барабани і перкусія) і Маркус Поттс (вокал, саксофон).

Seth Troxler

23 листопада, 23.55

Closer

Вартість: від 300-400 грн

Купити квитки можна тут

Нащадок корінних індіанців черокі, американець єгипетського походження Сет Трокслер провів своє дитинство в містечку Каламазу між Чикаго і Детройтом. В юні роки він захоплювався психоделічним інді-роком і дарк ембієнтом, що було непросто, враховуючи суворі звичаї в сім’ї баптистського священика.

У 2013 році він був визнаний найкращим діджеєм світу за результатами опитування Resident Advisor 100 найкращих діджеїв.

Сет є постійним резидентом відразу декількох іменитих клубів – DC10 на Ібіці, лондонського Fabric, амстердамського Trouw і Output в Нью-Йорку.