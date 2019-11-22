Сімейне свято День сина щороку відзначається 22 листопада. Про історію його появи нічого невідомо, але це неважливо, просто нагадайте своєму синові, як ви його любите, відправивши СМС чи картинку.

День сина можуть відзначати всі чоловіки, а також родини, в яких є сини. Традиції святкування цього дня ще не сформувалися, тому кожен по-своєму відзначає це свято.

Ми ж радимо порадувати своїх маленьких та великих синів смаколиками та провести час разом. А якщо немає можливості привітати особисто, відправити СМС або картинку зі словами подяки за щастя бути батьками та приємними побажаннями.

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З Днем синів! Нехай сильніші вони будуть,

А про печаль назавжди забудуть.

Всім синам допомагає нехай Бог,

Щоб успіх знайти кожен зміг!

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Мій син, ти у житті моя гордість!

Ти мій подарунок, щастя наяву.

Я знаю точно, ти моя опора.

Заради щастя твого живу.

На цьому світі немає тебе дорожче.

Я обіцяю: допоможу завжди!

Нехай у цьому світі все, що ти захочеш,

До тебе прийде раз і назавжди!

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Нехай сини ростуть на радість,

Щоб був у родині спокій, затишок.

Нехай забезпечать вашу старість

І тільки радість у будинок несуть.

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Щоб батьки пишалися,

Ставити всім в приклад могли,

Щоб успіхи вам не снилися,

А реально ви до них йшли.







































Привітання з Міжнародним днем сина у СМС та картинках / 10 фотографий

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