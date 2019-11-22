На Новий рік 2020 можна порадувати близьких за допомогою креативних подарунків, зроблених своїми руками.

Вироби на Новий рік 2020 своїми руками – відмінна альтернатива магазинним подарункам. Факти ICTV підготували варіанти hand made для найближчих.

Новорічна листівка

Ідей для того, щоб зробити новорічну листівку своїми руками є дуже багато і тут завжди знайдеться місце для експерименту. Вам знадобиться кольоровий картон і папір, а далі дайте своїй фантазії розгулятися.

Можна намалювати на папері красиву композицію і вклеїти її всередину листівки або розмістити на зовнішній стороні. Усередині також можна написати теплі привітання з Новим роком 2020 і подарувати близьким.

З кольорового паперу також можна вирізати композицію і наклеїти на картон або ж поекспериментувати з фарбами. Іноді досить намалювати невелике новорічне дерево і прикрасити його бантом, щоб в свято підняти настрій близьким.

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Сніжинки з паперу

Щоб прикрасити будинок або ялинку до Нового року 2019 можна зробити сніжинки з паперу. Також вона прекрасно підійде, якщо в оздобленні будинку вам хочуть допомогти діти.

Для того, щоб зробити красиву сніжинку не потрібно багато зусиль. Просто складіть папір кілька разів, а потім виріжте цікаві візерунки та розправте її. Звичайно, з першого разу сніжинка може вийти не такою, як ви очікували, зате поле для експерименту тут величезне.

Спробуйте придумати свою, оригінальну форму, а коли результат відповідатиме вашим вимогам, зробіть якомога більше таких сніжинок.

Банка зі сніжинками

Всі знайомі з кулями зі сніжинками, які кружляють навколо прекрасної фігурки. Так чому б не спробувати зробити щось подібне самостійно.

Для цього вам знадобиться прозора ємність (можна використовувати і банку), гліцерин, дистильована вода, клей, трохи блискіток і штучний сніг. Крім того, потрібно буде й знайти фігурку для банки, яку можна зробити самостійно або знайти у магазині.

Діти ж можуть зробити власного персонажа з пластиліну, який твердне, і наклеїти його на раніше заготовлену платформу (бажано зробити її з пінопласту).

Після того, як буде готова фігурка і приклеєна до кришки, саме час зайнятися банкою. Туди потрібно залити воду і гліцерин. Останнього має бути трохи менше, ніж води. Не варто заповнювати готову ємність до країв, адже потрібно робити розрахунок на те, щоб туди ще помістилася фігурка.

Після цього додайте в готовий розчин блискітки і штучний сніг. Змастіть зовнішню сторону горлечка клеєм, щоб вода не просочувалася, і закручуйте вашу фігурку всередину.

Такою банкою можна прикрасити інтер’єр або подарувати близьким.

Сніжна куля зі сніговиком

Для виробу потрібно взяти гліцерин, круглу скляну банку з кришкою, клейовий пістолет, дистильовану воду, блискітки та іграшку сніговик.

Спершу необхідно до кришки прикріпити сніговика. Для цього налийте у баночку гліцерин і дистильовану воду у пропорції 1:1. Баночка у вас повинна наповнена бути не до краю. Тепер слід додати одну чайну ложку блискіток. Потім дуже щільно закрийте баночку і переверніть її. Все – подарунок готовий!

Зимовий будиночок з пляшки

Однією з найбільш незвичайних і оригінальних простих виробів може стати, виготовлена ​​самостійно виріб з пляшки ПВХ. Для виготовлення необхідно мінімум матеріалів:

біла акрилова фарба;

пляшка ПВХ;

білі серветки;

спрей з ефектом замерзлого скла,

клей;

пухнастий білий дріт.

Спершу потрібно розрізати пляшку на дві частини для основної деталі даху і будиночка. Основну деталь необхідно обробити спреєм з крижаним ефектом. Потім потрібно вирізати з паперу шаблон віконець і намітити їх на пляшечці з обох сторін. З верхньої частини слід видалити кришку.

Потім слід взяти пухнастий білий дріт і скрутити його у спіраль. Це буде димок з будиночка. Після чого візьміть паперову серветку і виріжте смужку, обмотавши нею димок. У верхній отвір пляшки просуньте дану конструкцію.

Після це починайте виготовляти дах. Для цього вам потрібно нарізати папір, або серветки на квадратики і за допомогою торцювання проклеїти їх за всією поверхнею верхньої частини пляшки.

Потім слід приклеїти деталь даху зверху основою деталі будиночка. Все! Ваш будиночок готовий!

До слова, Факти ICTV писали, скільки відпочиватимуть українці на Новий рік 2020.

