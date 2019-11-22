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Факти / Lifestyle

Привітання з Днем сина в картинках

День сина заведено відзначати 22 листопада. З цього приводу Факти ICTV створили оригінальні привітання в листівках.

Привітання з Днем сина в картинках

День сина – свято неофіційне, тому не має точної дати. Розбіжності пов’язані з тим, що офіційно дата 22 листопада не була затверджена. Поширення вона набула в ЗМІ та соціальних мережах.

Свято продовжує традиції, які стали звичними для урочистостей, присвячених матері та батьку. У цей день можна влаштувати святковий обід або вечерю, наповнити його турботою про близьких, ніжністю та теплом.

Читайте: Календар свят на листопад 2019

Вітати можна не лише самого представника сильної половини суспільства, але і його батьків. Для цього Факти ICTV створили привітання з Днем сина в картинках.

  • День сина 2019 – привітання в картинках
  • День сина 2019 – привітання в картинках
  • День сина 2019 – привітання в картинках
  • День сина 2019 – привітання в картинках
  • День сина 2019 – привітання в картинках
  • День сина 2019 – привітання в картинках
Привітання з Днем сина в картинках / 3 фотографии

Які ще свята будуть до кінця року, дивіться у нашому календарі професійних та неофіційних свят на 2019 рік. Більшість з них мають постійну дату. Але є свята перехідні, які змінюють число щороку.

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