Католицьке Різдво 2019 – свято сімейне. На нього не прийнято дарувати дорогі подарунки. Вони повинні бути жартівливими або на щастя.

Ароматний пиріг, рамка для фотографії або листівка від чистого серця? Факти ICTV зібрали подарунки на Католицьке Різдво 2019.

Велика рамка

Велика рамка стане трендом серед подарунків на Католицьке Різдво у цьому році. Тільки уявіть, зробити “королівське фото” захочуть не тільки люди, яким ви це подаруєте, а й усі рідні, друзі та знайомі, щойно вони побачать цю рамку. Можливо, це якийсь інстинкт спрацьовує…

Печиво

Як подарунок пропонуємо спекти печиво. Єдине, щоб подарунок дійсно виглядав подарунком, залишиться тільки зробити красиву упаковку. Повірте, ефект буде приголомшливий!

Вітальні листівки

Прекрасний подарунок і гарна традиція. Будь-якій людині буде приємно отримати оригінальну різдвяну листівку. Тільки придумайте привітання самі.

Сантони

Це фігурки ясел, новонародженого Христа, Йосипа, Марії, виготовлені з глини. Дарувати їх на Католицьке Різдво 2019 дуже люблять віруючі католики.

Свічки

Цей подарунок вважається найприємнішим на Різдво. Їх можна підібрати під будь-яку людину. На Різдво традиційно свічки повинні встановлюватися у центрі вінка, нагадуючи про вінець, який покладено на голові Ісуса.

Різдвяний пиріг

Пиріг готують у вигляді зірки або ялинки і дарують, найчастіше, близьким людям. Пиріг-ялинку можна прикрасити різними мармеладками і шоколадом.

Подарунки батькам

На Католицьке Різдво прийнято дарувати батькам щось, чим вони захоплюються. Але, якщо ви хочете більш традиційний подарунок, то можете подарувати золоту прикрасу або парфуми. Це пов’язано з тим, що волхви зі сходу принесли в дар Ісусу золото, мирру та ладан.

Подарунки дітям

Якщо у вас маленька дитина, то не варто переживати. Досить подарувати іграшку, яка їй подобається.

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Подарунок коханій людині

Найсимволічніший подарунок – фігурки з тіста. Їх потрібно відразу ж з’їсти на щастя. Також буде хорошою ідеєю організувати романтичну вечерю.

Нагадаємо, Факти ICTV писали про історію та традиції Католицького Різдва.

Джерело: colady.ru.