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Факти / Lifestyle

Яке свято сьогодні, 22 листопада 2019

22 листопада вшановують пам’ять преподобної Матрони. Які ще свята у цей день і хто святкує іменини – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Яке свято сьогодні, 22 листопада 2019

Іменини 22 листопада відзначають Олександр, Олексій, Антон, Віктор, Дмитро, Іван, Ілля, Йосип, Костянтин, Мотря, Семен, Тимофій, Федір.

Також сьогодні святкують День синів і День психолога.

Читайте: Церковні свята – календар на 2019 рік

Прикмети 22 листопада

  • У цей день сильний снігопад прогнозує негоду у травні.
  • Якщо іній покриє дерева, то скоро настануть сильні морози.

Що не можна робитимуть 22 листопада

Не варто у цей день віддавати нікому в цей день свій одяг, адже можете віддати своє щастя в чужі руки. Намагайтеся не сваритися один з одним. Будьте доброзичливі і привітні.

До речі, Факти ICTV публікували календар магнітних бур у листопаді 2019.

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