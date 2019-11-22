22 листопада вшановують пам’ять преподобної Матрони. Які ще свята у цей день і хто святкує іменини – читайте у матеріалі Фактів ICTV.
Іменини 22 листопада відзначають Олександр, Олексій, Антон, Віктор, Дмитро, Іван, Ілля, Йосип, Костянтин, Мотря, Семен, Тимофій, Федір.
Також сьогодні святкують День синів і День психолога.
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Прикмети 22 листопада
- У цей день сильний снігопад прогнозує негоду у травні.
- Якщо іній покриє дерева, то скоро настануть сильні морози.
Що не можна робитимуть 22 листопада
Не варто у цей день віддавати нікому в цей день свій одяг, адже можете віддати своє щастя в чужі руки. Намагайтеся не сваритися один з одним. Будьте доброзичливі і привітні.
До речі, Факти ICTV публікували календар магнітних бур у листопаді 2019.