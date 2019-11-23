Цього року Чорна п’ятниця випадає на 29 листопада. Історія найбільшого дня знижок і як не натрапити на обман – у матеріалі Фактів ICTV.

Чорна п’ятниця – це п’ятниця після Дня подяки у США. З неї починається традиційний різдвяний сезон розпродажів.

Звичай влаштовувати великі знижки цього дня встановлено ще у XIX столітті, а термін Чорна п’ятниця з’явився у 1966 році і спочатку використовувався на Східному узбережжі США.

Через те, що День подяки відзначають четвертого четверга листопада, Чорна п’ятниця випадає у проміжок часу з 23 по 30 листопада.

Цього року це буде 29 листопада

Чорна п’ятниця – не є офіційним святом, але багато людей беруть собі відгул, щоб зайняти чергу ще вночі, адже першим покупцям деякі магазини пропонують знижку від 50 до 80%.

Як не бути ошуканим

Відзначимо, що українська традиція Чорної п’ятниці значно відрізняється від американської. Найчастіше магазини підвищують ціни напередодні дня розпродажів, а потім встановлюють знижку.

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Таким чином, здаватиметься, що ви купили річ з 50% знижкою, а насправді – за ті ж гроші, або навіть переплатили її вартість.

Купуйте ті речі, які вам дійсно потрібні. Не поспішайте, будьте розсудливими і не купуйтеся на ажіотаж. Заздалегідь визначтеся, що вам необхідно придбати. Перед Чорною п’ятницею порівняйте ціни на потрібну річ, щоб розуміти, в якому магазині на неї справжня знижка. Визначтеся з бюджетом. Заздалегідь додайте в корзину те, що хочете, якщо замовляєте в інтернеті. Візьміть з собою когось, хто не такий шопоголік, як ви.

Раніше Факти ICTV склали список магазинів, де шукати знижки на Чорну п’ятницю. До речі, статистика останніх років показує, що в Україні найчастіше купують одяг, взуття, побутову техніку, електроніку та косметику.