PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Гороскоп для всіх знаків зодіаку на 23 листопада

Гороскоп на сьогодні, 23 листопада, для всіх знаків зодіаку, читайте на Фактах ICTV.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку на 23 листопада

Ранок присвятіть ручніцй праці, проведіть його активно, але нічого нового бажано не планувати – сприятливий розвиток важливих подій – малоймовірний.

Після полудня можна присвятити вирішенню матеріальних питань, наприклад, купівлі коштовних речей. Добре вирішуватимуться земельні питання та питання з нерухомістю.

Читайте: Гороскоп для всіх знаків зодіаку на листопад 2019

Події, які будуть відбуватися в цей час, мають тенденцію повторюватися, тому добре, якщо вони будуть спрямовані на поліпшення.

Також сьогодні можна починати будь-які заходи, пов’язані з оздоровленням. Якщо у планах була купівля ювелірних прикрас, то сьогодні відповідний час для цього.

До речі, Факти ICTV також публікували гороскоп на тиждень з 18 до 24 листопада.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка