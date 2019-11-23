Гороскоп на тиждень з 25 листопада до 1 грудня 2019 року для представників всіх знаків зодіаку – в ексклюзивному матеріалі Фактів ICTV.

Детальний гороскоп на тиждень з 25 листопада до 1 грудня склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

26 листопада молодик у Стрільці та Венері переходить у знак Козерога. Такі астрологічні події формують оптимістичний початок нового місячного місяця. Стають зрозумілими перспективи, тому потрібно використовувати всі надані можливості.

Люди по-різному проявляють себе, відчувають наближення чогось важливого. Але загальне для всіх – включення в соціальні та суспільні процеси та поліпшення настрою. Обставини складаються сприятливим чином для тих, хто зайнятий своїм духовним та особистісним розвитком. Можлива зустріч з учителем, наставником або просто з мудрою людиною. Активізуються питання зарубіжжя, супроводжує везіння в плануванні та організації заходів, свят, відпочинку.

Гороскоп для Овнів

Ви комунікабельні, але одночасно балакучі та ба більше саркастичні, що може зіпсувати гарний початок будь-яких справ. З’являється багато ідей і схильність до суперечок. Крім того, ви заповзятливі та рішучі, знаходите вихід з будь-яких незручних ситуацій. Виникають обставини, коли ви можете себе проявити як захисник. У той же час можливе нервове збудження, ментальна втома. Через це виникають помилки з документами, конфлікти під час спілкування.

Гороскоп для Тельців

Ви схильні до неуважності та дратівливості, тому для розумової праці не сприятливий час. Напруження в соціальне життя приносять зіткнення через ідеї та думки, відсутність можливості висловити свої інтереси та погляди. У вас прокидається дух протиріччя. Ви можете промовляти речі, про які згодом пошкодуєте. Але якщо ви будете поводить стримано, то зможете знайти чимало точок дотику з діловими партнерами та отримати для себе користь.

Гороскоп для Близнюків

Складно сконцентруватися на роботі, яка вимагає точності та розрахунків. Занепокоєння і дратівливість штовхають до поспішних дій і недоречної критики. Це період ділової активності, який може бути продуктивним для торгівлі, укладання договорів і благородного ризику. Перешкодити вам можуть періоди різкості, сарказму та непотрібної відвертості. Постарайтеся не вступати в дебати, конфлікти, висловлюйте свою конкурентоспроможність справою, а не словом.

Гороскоп для Раків

Емоційний підйом, стійкість до переживань, стан бадьорості духу та фізичної витривалості. Навколо вас складаються сприятливі робочі обставини. Більшість справ вам будуть здаватися легкими та вирішуваними. Взаємну вигоду отримуєте від відносин з партнерами з фінансових питань. Може скластися вдала ситуація для вирішення питань з нерухомістю, ремонтом, переїздом, внутрішніх проблем фірми. Гарний час для звернення за юридичною допомогою.

Гороскоп для Левів

Навколо вас складаються нервові, емоційно нездорові обставини, що перешкоджають конструктивному діловому спілкуванню та вирішенню важливих робочих завдань. Вас може долати сонливість, поганий настрій, занепад фізичних сил, відсутність бадьорості та стан невпевненості у своїх силах. У ваші справи втручаються близькі люди, що ви розціните як стримуючий фактор. Проте лише близька людина допоможе вам вибратися зі стану пригніченості та непевності.

Гороскоп для Дів

Вдалий період для професійної діяльності або ж для творчості в усіх сферах ваших інтересів. Вам вдасться ефектно висловити свої ідеї, ввести на роботі деякі удосконалення, організувати діяльність колективу. Обмін думками, конференції та збори будуть продуктивними. Хороший період для початку службових відряджень, укладання угод, підписання контрактів та інших важливих паперів. З’являються нові ділові зв’язки та корисні знайомства.

Гороскоп для Терезів

У вас з’являються нові ідеї для творчого самовираження, ви лідируєте серед своїх друзів і колег. Вдалий період для вирішення проблем та усунення перешкод у коханні та сімейних стосунках. Розваги та світські заходи створять відчуття свіжості почуттів, принесуть незабутні враження, додадуть фарб у стосунки. Якщо виховання дітей та їх розвиток викликають проблеми, то скористайтеся цим періодом для налагодження взаємин.

Гороскоп для Скорпіонів

Виникає потреба активно діяти, розірвати пути, які вас обмежують, звернути на себе увагу. Схильні втручатися в будь-які ризиковані ситуації, прагнете досягти всього й одразу, часом, перевищуючи свої можливості та повноваження. Для навколишніх ваш характер схожий на спалахи блискавки. Складаються сприятливі обставини для самоствердження та реалізації своїх бажань. З протилежною статтю стосунки яскраві та незабутні.

Гороскоп для Стрільців

Легко знаходите своє місце в суспільстві, створюєте команду, ефективно налагоджуєте стосунки з навколишніми. Цей період сприятливий для навчання і справ, які пов’язані з релігією та далекими поїздками. Відбудуться приємні зміни в кар’єрі та стосунках з колегами. Покращується ваше самопочуття та фізична форма. Підвищується рівень інтуїції, загострюються почуття справедливості, чесності та виникає бажання захищати близьких.

Гороскоп для Козерогів

З’являться сприятливі можливості поліпшити стосунки з людьми, які доросліші або старші за посадою. Маєте можливість досягти матеріальних успіхів, ефективно обрати напрямок професійної діяльності. У цей період добре вирішуються ділові питання. З обережністю варто приймати все нове і незвичайне, краще звернутися до порядку та надійності. У деяких нових справах і проектах можуть виникнути різні перешкоди.

Гороскоп для Водоліїв

Особливе значення для вас мають різні заклади, організації науково-дослідного характеру, відкриття чогось нового в житті. Зіштовхуєтеся з різними перешкодами під час реалізації проектів, через що виникають напружені стосунки з колегами. Рутинна робота не ладиться, складно вирішуються звичайні проблеми. Орієнтуйтеся на своє майбутнє, більше часу віддавайте новому, незвичному та цікавому, але намагайтеся реально оцінювати ваші можливості та шанси, не дозволяйте уяві брати верх.

Гороскоп для Риб

Спрямуйте свою самовпевненість та активність на зміцнення зв’язків у суспільстві. Успішно протікає ваше соціальне життя та професійна діяльність. Ви отримаєте справжнє задоволення та позитивні результати від занять хобі та творчістю. Стосунки з протилежною статтю помітно покращуються, але намагайтеся уникати проявів надмірної уваги. У цьому випадку ви відчуєте, як міцніють і розкривають нові грані ваші взаємини.

Раніше Факти ICTV публікували гороскоп на листопад 2019 для представників всіх знаків зодіаку.