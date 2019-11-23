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Факти / Lifestyle

Коли День Святого Миколая 2019

В який день православні шанують Миколая Чудотворця – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Коли День Святого Миколая 2019

День Святого Миколая православні та греко-католики щорічного відзначають 19 грудня.

До Миколая Чудотворця українці здавна мали особливе ставлення. Адже ще за життя він ніколи не відмовляв у допомозі нужденним, його вважали заступником простого народу та дітей. До нього зверталися люди, які потрапили в біду, він допомагав і в хворобах, і в найважчих сімейних обставинах.

Читайте: Церковні свята – календар на 2019 рік

Однак у наш час особливою популярністю це свято користується у дітей. Адже вранці 19 грудня вони під подушкою знаходять солодощі та подарунки, які там залишив Святий Миколай за хорошу поведінку протягом року. Хоча, згідно з легендою, неслухняним дітям він залишає різки.

Раніше Факти ICTV розповідали, що новорічну ялинку у Києві відкриють 19 грудня святковим концертом. Крім того, вже традиційно на Софіївській і Контрактовій площах з’являться новорічні будиночки, де можна буде купити їжу, гарячий глінтвейн та сувеніри.

Фото: УНІАН

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