Майже на всій території України очікується хмарна погода з проясненнями та заморозки.

У суботу, 23 листопада, в Україні очікуються заморозки, у деяких областях показники будуть доходити до -10°.

У західних регіонах буде хмарно з проясненнями. Температура повітря вдень 0°…5°, місцями заморозки до -2°, вночі -1°…-8°.

Проте на Закарпатті синоптики прогнозують дощі та до 11° тепла вдень і до 7° вночі.

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У північних, центральних та східних областях також хмарно з проясненнями. Вдень стовпчики термометрів покажуть 1°…-3°, а вночі -6°…-12°.

На півдні країни вдень до 4° тепла, а вночі заморозки до -7°.

До речі, Факти ICTV публікували прогноз погоди в Україні на листопад.