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Факти / Lifestyle

Яке свято сьогодні, 23 листопада 2019

23 листопада в Україні День пам’яті жертв голодоморів, також українці вшановують пам’ять святого Георгія Побідоносця. Які ще свята у цей день і хто святкує іменини – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Яке свято сьогодні, 23 листопада 2019

День пам’яті жертв голодоморів в Україні в 2019 році припадає на 23 листопада. Традиційно в цей день українці відвідують поминальне богослужіння і покладають символічні горщики з зерном та свічками до пам’ятників жертвам голодоморів. О 16.00 буде оголошено хвилину мовчання.

За церковним календарем сьогодні вшановують пам’ять святого Георгія Побідоносця.

Читайте: Церковні свята – календар на 2019 рік

Іменини 22 листопада відзначають Олексій, Олександр, Борис, Анна, Іван, Денис, Михайло, Костянтин, Ольга, Микола, Петро.​

Прикмети 23 листопада:

  • Вранці видно іній – до морозу.
  • Вітряна погода – до похолодання та хуртовини.
  • Побачити ввечері іній – до сильного снігопаду.
  • Якщо на дорозі багнюка, то зима буде морозною.
  • Випало багато снігу – зима буде теплою.
  • Туман землею стелиться – до потепління.
  • Горобці голосно цвірінькають – відлига не за горами.

Що не можна робитимуть 23 листопада:

  • У цей день краще відкласти далекі поїздки.
  • Не можна будувати серйозні плани.
  • Заборонено сідати за кермо.

До речі, Факти ICTV публікували календар магнітних бур у листопаді 2019.

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