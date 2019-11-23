23 листопада в Україні День пам’яті жертв голодоморів, також українці вшановують пам’ять святого Георгія Побідоносця. Які ще свята у цей день і хто святкує іменини – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

День пам’яті жертв голодоморів в Україні в 2019 році припадає на 23 листопада. Традиційно в цей день українці відвідують поминальне богослужіння і покладають символічні горщики з зерном та свічками до пам’ятників жертвам голодоморів. О 16.00 буде оголошено хвилину мовчання.

За церковним календарем сьогодні вшановують пам’ять святого Георгія Побідоносця.

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Іменини 22 листопада відзначають Олексій, Олександр, Борис, Анна, Іван, Денис, Михайло, Костянтин, Ольга, Микола, Петро.​



Прикмети 23 листопада:

Вранці видно іній – до морозу.

Вітряна погода – до похолодання та хуртовини.

Побачити ввечері іній – до сильного снігопаду.

Якщо на дорозі багнюка, то зима буде морозною.

Випало багато снігу – зима буде теплою.

Туман землею стелиться – до потепління.

Горобці голосно цвірінькають – відлига не за горами.

Що не можна робитимуть 23 листопада:

У цей день краще відкласти далекі поїздки.

Не можна будувати серйозні плани.

Заборонено сідати за кермо.

До речі, Факти ICTV публікували календар магнітних бур у листопаді 2019.