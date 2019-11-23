23 листопада в Україні День пам’яті жертв голодоморів, також українці вшановують пам’ять святого Георгія Побідоносця. Які ще свята у цей день і хто святкує іменини – читайте у матеріалі Фактів ICTV.
День пам’яті жертв голодоморів в Україні в 2019 році припадає на 23 листопада. Традиційно в цей день українці відвідують поминальне богослужіння і покладають символічні горщики з зерном та свічками до пам’ятників жертвам голодоморів. О 16.00 буде оголошено хвилину мовчання.
За церковним календарем сьогодні вшановують пам’ять святого Георгія Побідоносця.
Читайте: Церковні свята – календар на 2019 рік
Іменини 22 листопада відзначають Олексій, Олександр, Борис, Анна, Іван, Денис, Михайло, Костянтин, Ольга, Микола, Петро.
Прикмети 23 листопада:
- Вранці видно іній – до морозу.
- Вітряна погода – до похолодання та хуртовини.
- Побачити ввечері іній – до сильного снігопаду.
- Якщо на дорозі багнюка, то зима буде морозною.
- Випало багато снігу – зима буде теплою.
- Туман землею стелиться – до потепління.
- Горобці голосно цвірінькають – відлига не за горами.
Що не можна робитимуть 23 листопада:
- У цей день краще відкласти далекі поїздки.
- Не можна будувати серйозні плани.
- Заборонено сідати за кермо.
До речі, Факти ICTV публікували календар магнітних бур у листопаді 2019.