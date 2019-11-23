Де зустрічати Новий рік і куди можна поїхати на святкування, читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Найкращий спосіб зустріти Новий рік розкішно і так, щоб запам’яталося, – вирушити у подорож. Тим паче список безвізових країн для українців значно розширився, тому не обов’язково обмежувати свій вибір тільки Україною.

Куди поїхати на Новий рік

Гори

Якщо Новий рік у вас безперечно асоціюється з горами, лижами і санками, то поки Буковель найвдаліший варіант. Але не варто поспішати бронювати номер на офіційному сайті курорту, адже можна знайти дешевше житло у готелях поруч.







Європа чи засніжені Карпати: де зустріти Новий рік 2020 / 2 фотографии

Це може бути замок-готель Бельведер, готель Історія чи Грибова Хата.

Якщо ви хочете трохи усамітнитися, вирушайте на невеликі курорти, де і на лижах можна покататися і відчути всю красу Нового року в горах.

Для цього підійде Драгобрат – тут дуже довго лежить сніг і відпочивати можна прямо на території курорту.











Європа чи засніжені Карпати: де зустріти Новий рік 2020 / 3 фотографии

Море

В межах України варіантом для зустрічі Нового року може бути Одеса зі святкуваннями на Ланжероні. Якщо ж вам хочеться полетіти у теплі країни, то обрати можна між Таїландом, Мальдівами, Балі, Гоа чи Малайзією.























Європа чи засніжені Карпати: де зустріти Новий рік 2020 / 6 фотографий

Європа

Справжньою новорічною екзотикою стане поїздка в затишне містечко Фінляндії. Ви побачите Полярне коло, Північне сяйво і зустрінете новорічні свята з усіма належними атрибутами – снігом, льодом, Санта-Клаусом, ярмарками, ялинками просто неба та народними гуляннями.



















Європа чи засніжені Карпати: де зустріти Новий рік 2020 / 5 фотографий

Читайте: Новий рік 2020: куди поїхати зустрічати в Європі

На українців чекають чотири вихідних дні на Новий рік 2019 – з 29 грудня 2019 року до 1 січня 2020 року.

Також в грудні очікується додатковий вихідний 25 числа – католицьке Різдво.

Раніше ми розповідали, якою буде головна ялинка у Києві та чим дивуватимуть організатори у новорічну ніч.