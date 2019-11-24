Гороскоп на сьогодні, 23 листопада, для всіх знаків зодіаку, читайте на Фактах ICTV.

У цілому день сприятливий для більшості творчих справ. Задоволення може доставити будь-яка інтелектуальна діяльність, а також все, що пов’язано з навчанням, освітою. Підходять будь-які заходи, пов’язані з рухом, переміщенням, також добре планувати події, які вимагають змін. Можна починати заходи, які можуть принести зміни у життя, наприклад, початок оздоровчої діяльності, будь то правильне харчування або фізичні навантаження тощо.

Можна запланувати зустріч з друзями, добре якщо спілкування включатиме у себе не просто посиденьки – чаювання, а саме рух: похід у кіно або прогулянку з розмовами на теми, що цікавлять.

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Питання, пов’язані зі стосунками краще не вирішувати і не планувати. Можуть виникати складнощі, непорозуміння. Добре перевести все у жарт або просто залишити питання відкритим і повернутися до вирішення в інший день.

Філософський підхід до ситуації допоможе знизити градус напруження, якщо вже виникло непорозуміння.

Ввечері хороший вплив матимуть будь заспокійливі процедури.

Сприятливо: стрижка волосся, носіння нового одягу і прикрас.

До речі, Факти ICTV публікували гороскоп на тиждень з 25 листопада до 1 грудня.