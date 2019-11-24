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Факти / Lifestyle

Календар свят на листопад 2019

Які свята чекають на українців у листопаді 2019 року, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

свята в листопаді

У листопаді українці не матимуть додаткових вихідних, але це не привід засмучуватися.

Адже останній місяць осені багатий на свята, з якими потрібно не забути привітати своїх рідних і друзів.

Читайте: Неофіційні свята в Україні – календар на 2019 рік

Свята в листопаді:

  • 1 листопада – Міжнародний день вегана
  • 2 листопада – Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів
  • 3 листопада – День інженерних військ України
  • 4 листопада – День залізничника
  • 8 листопада – Дмитрів день
  • 9 листопада – День української писемності та мови, День книги рекордів Гіннеса
  • 10 листопада – Всесвітній день молоді
  • 11 листопада – День перемир’я, Всесвітній день шопінгу
  • 13 листопада – Всесвітній день доброти
  • 14 листопада – Міжнародний день логопеда
  • 15 листопада – Всесвітній день філософії
  • 16 листопада – День працівників радіо, телебачення і зв’язку України
  • 17 листопада – Міжнародний день студентів, День працівників сільського господарства (третя неділя листопада)
  • 19 листопада – День синоптиків України
  • 20 листопада – Всесвітній день дитини
  • 21 листопада – День гідності і свободи, Михайлів день
  • 26 листопада – Всесвітній день інформації
  • 29 листопада – Всеукраїнський день логіста
  • 30 листопада – Всесвітній день домашніх тварин

До слова, раніше Факти ICTV публікували календар церковних свят на 2019 рік.

Фото: Dreamstime

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