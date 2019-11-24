У листопаді буде 21 робочий день і 9 вихідних. У цьому місяці відзначають два державних свята, однак додаткові вихідні вони не припускають.

У листопаді 30 днів, з яких 21 робочий та дев’ять вихідних – 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24 та 30 числа.

З неофіційних свят в листопаді 2019 відзначатиметься:

17 листопада – Міжнародний день студента, який був заснований ще в 1939 році;

З офіційних свят в Україні:

9 листопада – День української писемності та мови;

– День української писемності та мови; 21 листопада – День гідності і свободи, приурочені до річниць початку Помаранчевої революції і Революції Гідності.

23 листопада 2019 в Україні відзначають День пам’яті жертв голодоморів. О 16.00 за київським часом по всій території проходить акція Запали свічку.

Факти ICTV склали для вас календар професійних і неофіційних свят на 2019 рік.