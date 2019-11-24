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Факти / Lifestyle

Яке свято сьогодні, 24 листопада 2019

24 листопада в Україні вшановують пам’ять Федора Студита. Які ще свята у цей день і хто святкує іменини – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Яке свято сьогодні, 24 листопада 2019

Іменини 24 листопада святкують Віктор, Максим, Степан, Федір.

Прикмети 24 листопада:

  • Якщо у цей день світить сонце – чекайте на похолодання.
  • На небі багато зірок – буде багато грибів і ягід.

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Що не можна робити

Шиттям у день Федора Студита не займалися, зате в’язати і вишивати не заборонялося – орнамент лягав рівно і красиво. До того ж, в’язані речі у цей день, згідно з повір’ям, мали цілющу силу.

Не варто влаштовувати сватання та весіль сьогодні, адже подружнє життя буде нещасливим.

Не потрібно у цей день свариться.

До речі, Факти ICTV публікували календар магнітних бур у листопаді 2019.

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