24 листопада в Україні вшановують пам’ять Федора Студита. Які ще свята у цей день і хто святкує іменини – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Іменини 24 листопада святкують Віктор, Максим, Степан, Федір.

Прикмети 24 листопада:

Якщо у цей день світить сонце – чекайте на похолодання.

На небі багато зірок – буде багато грибів і ягід.

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Що не можна робити

Шиттям у день Федора Студита не займалися, зате в’язати і вишивати не заборонялося – орнамент лягав рівно і красиво. До того ж, в’язані речі у цей день, згідно з повір’ям, мали цілющу силу.

Не варто влаштовувати сватання та весіль сьогодні, адже подружнє життя буде нещасливим.

Не потрібно у цей день свариться.

До речі, Факти ICTV публікували календар магнітних бур у листопаді 2019.