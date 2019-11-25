До Чорної п’ятниці 2019 залишилося кілька тижнів, а це означає, що пора складати список покупок, в який вже можна внести і презенти під ялинку. Найкращі ідеї подарунків на Новий рік 2020 – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

29 листопада – Чорна п’ятниця 2019, і це відмінний момент купити подарунки на Новий рік 2020.

З середини грудня у всіх магазинах починається божевільний ажіотаж. Часто буває, що за кілька тижнів до 31 грудня вже не можна нічого вибрати, оскільки доставка спізнюється, товару немає в наявності або залишився суцільний брак.

Щоб уникнути подібних ситуацій, подарунки на Новий рік 2020 варто купувати заздалегідь, а Чорна п’ятниця 2019 допоможе ще й заощадити.

Читайте: Чорна п’ятниця 2019: скільки витратять українці та топ-5 товарів

Також не варто забувати і про акції Кіберпонеділка, які дадуть можливість придбати подарунки на Новий рік 2020 зі знижкою, не виходячи з дому.

Факти ICTV зібрали список подарунків на Новий рік, які можна вигідно придбати під час Чорної п’ятниці 2019.

Xiaomi RoboRock Sweep One

Ціна: від 12 тис. грн

Купити Xiaomi RoboRock Sweep One можна тут

У 2019 році робот-пилосос став дуже популярним і бажаним пристроєм. Ціна його не завжди лояльна, але Xiaomi представила непоганий гаджет за адекватні гроші.

Пилосос може здійснювати сухе і вологе прибирання і підходить практично для всіх типів покриттів. Він “бачить” перешкоди, зміну рельєфу, адаптується до різних поверхонь і має різні режими руху.

Також роботом можна керувати зі смартфона.

Модель розрахована на площу прибирання до 250 квадратних метрів і може автономно працювати до 2,5 годин.

Dell Inspiron 3576

Ціна: 9 999 грн

Купити Dell Inspiron 3576 можна тут

Ноутбук Dell Inspiron користується популярністю і є хорошим пристроєм на кожен день.

15,6-дюймовий екран з покриттям антивідблиску і роздільною здатністю Full HD. Відносно свіжий процесор Intel, 4 ГБ оперативної пам’яті і жорсткий диск ємністю 1 ТБ. Відеокарта AMD Radeon 520 (2 ГБ).

Для роботи з Photoshop потрібно пошукати щось потужніше, а для офісної роботи цей ноутбук є найкращим.

Apple Watch

Ціна: 5 999 грн

Купити Apple Watch Series 3 38mm Silver Aluminium Case можна тут

Стильний і красивий аксесуар, який поєднує в собі безліч функцій.

Вони оснащені сенсором серцевого ритму, який гарантує точні результати вимірів і допоможе в підтримці здорового способу життя. Мотивуючі кільця, вбудований динамік, плеєр і телефон роблять Apple Watch унікальними і кращими.

У годиннику можна плавати і приймати душ, бігати або кататися на велосипеді навіть в дощ.

Фітнес-трекер Xiaomi Mi Smart Band 4

Ціна: 899 грн

Купити Xiaomi Mi Smart Band 4 можна тут

Для тих, хто не хоче переплачувати за Apple Watch, китайська компанія Xiaomi підготувала непогану альтернативу.

Нова версія фітнес-трекера отримала великий кольоровий дисплей з загартованим склом та покращений 6-осьовий акселерометр, який точніше розпізнає і контролює фізичні навантаження.

Також він стежитиме за сном і серцебиттям, показуватиме повідомлення зі смартфона і м’яко будитиме за допомогою вібрації.

Також нова модель отримала багато нових кольорів ремінця.

Розумна зубна електрична щітка Xiaomi SOOCAS X3

Ціна: 1 499 грн

Купити Xiaomi SOOCAS X3 можна тут

Для любителів смарт-гаджетів і всього, що можна синхронізувати зі смартфоном.

Електрична зубна щітка Xiaomi забезпечує особливо ретельний догляд за порожниною рота за рахунок технології звукових коливань, що передаються на щетинки. Частота їх вібрацій досягає 37 200 разів на хвилину.

В щітку вбудований електродвигун, що використовує енергію створюваного ним магнітного поля всередині корпусу. Гаджет має кілька базових режимів чищення, зокрема такі функції, як масаж ясен або очищення язика. Можливості пристрою можна збільшити, використовуючи мобільний додаток на смартфоні.

Також з допомогою щітки можна провести стоматологічний моніторинг порожнини рота і бачити регулярну статистику ступеня очищення зубів на екрані смартфона.

Logitech Bluetooth Multi-Device Keyboard K380 Dark Grey

Ціна: 1 292 грн

Купити Logitech Bluetooth Multi-Device Keyboard K380 Dark Grey можна тут

Зручна, ергономічна і бездротова клавіатура підійде абсолютно всім. До неї можна підключити до трьох пристроїв одночасно, наприклад ПК, iPhone і планшет Android. Для цього потрібно просто торкнутися кнопки, щоб почати введення тексту на іншому пристрої.

Радіус дії бездротового зв’язку клавіатури становить 10 метрів, і працює вона від двох батарейок типу ААА.

iPhone 11

Ціна: 19 995 грн

Купити iPhone 11 можна тут

Найбажаніша новинка 2019 року, яку вже можна купити за знижкою в рамках акції Pre-party Black Friday.

Смартфон не потребує додаткової реклами, але варто відзначити, що камера нового iPhone 11 визнана найкращою в світі. Девайс обладнаний подвійною камерою з триразовим зумуванням, що дозволяє зняти неймовірні кадри і записати 4K-відео з частотою 30 кадрів в секунду.

Навушники Apple AirPods 2

Ціна: 3 495 грн

Купити навушники Apple AirPods 2 можна тут

Нова версія навушників Apple стане прекрасним подарунком для любителів яблучних гаджетів.

Невеликі розміри і маленька вага роблять навушники зручними і стильними. 15-хвилинна підзарядка гарнітури в чохлі дозволить прослухати музику протягом трьох годин.

Кожен навушник оснащений подвійними оптичними сенсорами, а також акселерометрами руху і голосу.

Нагадаємо, Чорна п’ятниця 2019 року пройде в Україні 29 листопада. У цей день магазини влаштовують величезні розпродажі, починаючи з понеділка і до кінця тижня після неї. Раніше Факти ICTV склали список магазинів, де шукати знижки на Чорну п’ятницю.