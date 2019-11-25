Гороскоп на сьогодні, 25 листопада, для всіх знаків зодіаку, читайте на Фактах ICTV.

Енергії для звершення і досягнень знижені до межі. Для старту проектів, важливих рішень і починань — не найуспішніший час.

Сьогодні можливі імпульсивні і неоднозначні реакції, емоційна розхитаність і хаос.

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Цей день добре використовувати для завершення справ і наведення порядку в будинку, що додатково посприяє вирівнюванню емоційного настрою.

Добре можуть вдаватися завдання по запланованому чіткому таймінгу. Не варто включатися в діяльність, яка забирає багато емоційних сил.

Несприятливо: носіння нового одягу і прикрас, початок поїздок і подорожей, підстригання нігтів.

До слова, Факти ICTV також публікували гороскоп на тиждень з 25 листопада по 1 грудня. Докладний гороскоп склала астролог Марина Скаді.