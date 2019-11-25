Як здивувати найрідніших людей на Новий рік 2020? Факти ICTV пропонують ідеї подарунків для батьків.

Що подарувати батькам на Новий рік 2020, щоб сюрприз вийшов і приємним, і незабутнім.

Насправді, все просто. Батьки будуть щасливі, якщо вся родина збереться і зустріне це свято разом, особливо, якщо ви живете далеко і рідко зустрічаєтеся.

А будь-який матеріальний подарунок стане лише маленьким додатком до основного і найціннішого дару – вашої любові, прихильності та уваги, які ви готові дарувати мамі і татові щодня, а не раз на рік.

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Фото: pixabay.com

Поки вони є, ми залишаємося дітьми. Хочеться, щоб батьки прожили якомога довше. Саме у цьому підказка, що можна подарувати. Подумайте, як ще полегшити їм побут, зміцнити здоров’я та урізноманітніти дозвілля.

У місті з побутом простіше, але якщо ваші батьки живуть в сільській місцевості або на дачі – варіантів для подарунку значно більше. Можливо, вони давно мріяли про сучасну пральну машину, пилосос, або, скажімо, про електричну снігоприбиральну машину. Так, махати лопатою, коли снігу по самі вікна, в їхньому віці вже важко.

Фото: Ekaterina Sheredeko/Dreamstime.com

Якщо ви хочете подбати про здоров’я найрідніших людей, придбайте путівку до санаторію, у будинок відпочинку чи подорож. Але пам’ятайте – чим старші батьки, тим складніше їм відриватися від рідних місць.

Ноутбук у пакеті з інтернетом. Навчитися користуватися всесвітньою павутиною ніколи не пізно. Спочатку страшно, а потім дуже цікаво. І корисно – більше спілкування з вами і не тільки, і рахунки можна оплатити, не виходячи з дому.

Якщо йдеться про дозвілля, запропонуйте батькам квитки у театр, на концерт улюбленого співака або ж на кінопрем’єру.

Ми також зробили добірку подарунків для мами на Новий рік.