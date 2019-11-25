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Факти / Lifestyle

Новий рік 2020: ідеї подарунків для батьків

Як здивувати найрідніших людей на Новий рік 2020? Факти ICTV пропонують ідеї подарунків для батьків.

Подарунки на Новий рік

Що подарувати батькам на Новий рік 2020, щоб сюрприз вийшов і приємним, і незабутнім.

Насправді, все просто. Батьки будуть щасливі, якщо вся родина збереться і зустріне це свято разом, особливо, якщо ви живете далеко і рідко зустрічаєтеся.

А будь-який матеріальний подарунок стане лише маленьким додатком до основного і найціннішого дару – вашої любові, прихильності та уваги, які ви готові дарувати мамі і татові щодня, а не раз на рік.

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Подарунки на Новий рік

Фото: pixabay.com

Поки вони є, ми залишаємося дітьми. Хочеться, щоб батьки прожили якомога довше. Саме у цьому підказка, що можна подарувати. Подумайте, як ще полегшити їм побут, зміцнити здоров’я та урізноманітніти дозвілля.

У місті з побутом простіше, але якщо ваші батьки живуть в сільській місцевості або на дачі – варіантів для подарунку значно більше. Можливо, вони давно мріяли про сучасну пральну машину, пилосос, або, скажімо, про електричну снігоприбиральну машину. Так, махати лопатою, коли снігу по самі вікна, в їхньому віці вже важко.

Снігоприбиральна машина

 Фото: Ekaterina Sheredeko/Dreamstime.com

Якщо ви хочете подбати про здоров’я найрідніших людей, придбайте путівку до санаторію, у будинок відпочинку чи подорож. Але пам’ятайте – чим старші батьки, тим складніше їм відриватися від рідних місць.

Ноутбук у пакеті з інтернетом. Навчитися користуватися всесвітньою павутиною ніколи не пізно. Спочатку страшно, а потім дуже цікаво. І корисно – більше спілкування з вами і не тільки, і рахунки можна оплатити, не виходячи з дому.

Якщо йдеться про дозвілля, запропонуйте батькам квитки у театр, на концерт улюбленого співака або ж на кінопрем’єру.

Ми також зробили добірку подарунків для мами на Новий рік.

Фото: Dreamstime, Pixabay

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