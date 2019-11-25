Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок щороку відзначається 25 листопада. Детальніше про його історію – читайте на Фактах ICTV.

Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок почали відзначати за ініціативи Генеральної асамблеї ООН у 1999 році.

Дату 25 листопада обрали не випадково. Саме у цей день у 1960 році за наказом диктатора Домініканської Республіки Рафаеля Трухільо таємна поліцція до смерті забила палицями політичних активісток сестер Мірабель.

Тому цей день був встановлений для того, щоб уряди країн, міжнародні і неурядові організації проводили заходи, спрямовані на привернення уваги громадськості до проблеми насильства щодо жінок.

За інформацією ООН, жінки і дівчатка піддаються насильству, як у мирний час, так і під час збройних конфліктів. Вони відчувають тиск з боку держави, суспільства, родичів.

Так, кожна третя жінка у світі щонайменше один раз у житті страждала від насильства у сім’ї. В Україні за перше півріччя 2019 року понад 23 тис. людей звернулися на гарячі лінії щодо домашнього насильства.

Також відомо, що 50% жінок, які потрапляють до лікарні – це побиті вагітні. А у 95% шлюбів, що розпадаються, причина – домашнє насильство.

Читайте: Домашнє насильство: причини і куди звертатися

Починаючи з 25 листопада до 10 грудня щороку проходить акція 16 днів дій проти гендерного насильства. Темою цьогорічної кампанії є слоган Розфарбуй світ в помаранчевий колір: покоління рівності виступає проти зґвалтувань.

Ця тема покликана привернути увагу та спонукати до активніших дій громадянське суспільство в боротьбі з сексуальним насильством щодо жінок.

У Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок ООН закликає одягнути речі помаранчевого кольору або обрати помаранчевий аксесуар, щоб висловити свою солідарність з рухом проти насильства стосовно жінок і дівчат.

Крім того, у різних містах світу пройдуть відповідні заходи, а знамениті будівлі підсвітять помаранчевим кольором.

Раніше Факти ICTV писали, що в Україні створять сучасну гарячу лінію, яка покликана реагувати на випадки домашнього насильства.