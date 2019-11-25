З року в рік батькам доводиться розгадувати ребус під назвою Подарунки дітям на День Святого Миколая. Факти ICTV розгадали цю задачу за вас і пропонують 10 найкращих ідей подарунків до свята.

День Святого Миколая – улюблене свято дітлахів. Адже всі знають, якщо вести себе добре – в морозний грудневий ранок 19 грудня Миколай покладе під подушку приємний презент.

Не злукавимо, якщо скажемо, що подарунків чекають не тільки діти, а й старші діти. А в деяких сім’ях є традиція дарувати подарунки всім рідним і близьким.

Про Святого Миколая

Якщо вірити легендам і сказанням, то Святий Миколай був звичайною дитиною, але він відрізнявся від усіх інших добродушністю, безкорисливістю і чуйністю.

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Його сім’я була заможною, так, з настанням ночі, хлопчик виходив зі свого будинку і розносив бідним діткам подарунки.

Люди скоро дізналися про його вчинки і звели його в ранг Святого. Тоді і була заведена традиція – раз на рік дарувати слухняним дітям маленькі подаруночки.

Корисні подарунки

Батьківський презент може бути простим, а може грати і якусь освітню роль. Якщо ви давно хотіли прищепити дитині любов до читання День Святого Миколая – відмінний привід. Подаруйте малечі цікаву книгу або енциклопедію.

Розвиваючі подарунки

Якщо ваша прихована мета розвивати творчу жилку свого чада – вам в допомогу величезний асортимент нОбирайте набори для малювання та ліплення. Хороший подарунок – дитячі ігри-пазли. Фарби, розмальовки, набори для плетіння кольоровими гумками, художні творчі набори, набори – ідеальний варіант подарунка.

Солодкий презент

Не хочете витрачати кругленьку суму? А ваша дитина любить солодке. Ідеальний варіант кіндер-сюрприз, шоколад, шоколадні фігурки, цукерки, тістечка, печиво, мармелад. Це легкий, невимушений і завжди улюблений подарунок.

Інтерактивний подарунок

Знаєте, що дитину найбільше цікавить спорт? Можливо, вже час подарувати йому місячний абонемент у басейн або будь-який інший гурток. Ваша дитина точно запам’ятає такий сюрприз, а ви займете його улюбленою справою. А, можливо, розкриєте талант.

Подарунок для маленької модниці

Маленькі принцеси навряд чи оцінять красиві сукні або будь-який інший одяг. Вони порадіють, але незабаром забудуть про це. Краще на День Святого Миколая подарувати щось особливе і незабутнє. Можливо, це красиві сережки або кулончик. Тільки не треба дарувати щось дороге.

Іграшки

Улюблена іграшка – завжди безпрограшний варіант. Дівчатка люблять ляльки, хлопчики машинки. Сміливо даруйте такі подарунки. Тільки пам’ятайте, що прекрасним доповненням будуть такі атрибути, як будинок і гардероб, а може навіть і кухня для ляльки.

А машинку купуйте у комплекті з пультом управління і гаражем або таких розмірів, щоб туди і сама дитина влізла. Обирайте конструктори, залізничні станції, персонажів улюблених мультиків і фільмів. Дитині точно сподобатися.

Подарунок для “великих” діточок

Дітям, які у силу свого віку вже в курсі, що подарунки приносить не Святий Миколай, а мама з татом можна сміливо дарувати “подарунки-напівфабрикати”. Тобто, набір, який дитина може перетворити своїми руками на витвір мистецтва. Купіть модельний літак, допоможіть зібрати і пофарбувати, а потім подаруйте комусь із молодших, а може й рідних.

Також підліткам можна подарувати настільну гру, наприклад, Монополію, нехай спробують зайнятися бізнесом, хоча б за столом.

Подарунок-друг

Подаруйте дитині м’яку іграшку. Всі діти люблять іграшки. Вони їх виховують, розмовляють з ними і діляться секретами. У кожної дитини повинен бути улюблений м’який ведмедик, слоник або крокодил.

Презент для маленької “пані”

Якщо ваша дочка любить фарбувати губи червоною маминою помадою, найкращий подарунок – дитячий косметичний набір. Зараз є спеціальні косметичні набори, які допомагають привчити дитину до догляду за собою. Ваша дитина буде в захваті і перестане тягати вашу дорогу косметику.

Приємні дрібнички

Що стосується невеликих подарунків. Дівчаткам, наприклад, можна дарувати шпильки, панчішки, красиві шкарпетки, браслетики, гетри.

Для хлопчиків – пенали, брелоки, годинник або дрібнички з зображеннями улюбленого мультиплікаційного героя.

Як бачите, обирати подарунки не так вже й складно. Головне, враховувати інтереси і бажання дитини. Даруйте дітям казку, адже у дорослому житті казок так мало.

Раніше Факти ICTV розповідали, як правильно написали листа з побажаннями до Святого Миколая.

Фото: datki.net.