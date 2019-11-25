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Факти / Lifestyle

Що подарувати дитині на День Святого Миколая 2019

З року в рік батькам доводиться розгадувати ребус під назвою Подарунки дітям на День Святого Миколая. Факти ICTV розгадали цю задачу за вас і пропонують 10 найкращих ідей подарунків до свята.

День Святого Николая

День Святого Миколая – улюблене свято дітлахів. Адже всі знають, якщо вести себе добре – в морозний грудневий ранок 19 грудня Миколай покладе під подушку приємний презент.

Не злукавимо, якщо скажемо, що подарунків чекають не тільки діти, а й старші діти. А в деяких сім’ях є традиція дарувати подарунки всім рідним і близьким.

Про Святого Миколая

Якщо вірити легендам і сказанням, то Святий Миколай був звичайною дитиною, але він відрізнявся від усіх інших добродушністю, безкорисливістю і чуйністю.

Читайте: День Святого Миколая 2019: історія та традиції свята

Його сім’я була заможною, так, з настанням ночі, хлопчик виходив зі свого будинку і розносив бідним діткам подарунки.

Люди скоро дізналися про його вчинки і звели його в ранг Святого. Тоді і була заведена традиція – раз на рік дарувати слухняним дітям маленькі подаруночки.

Корисні подарунки

 

Батьківський презент може бути простим, а може грати і якусь освітню роль. Якщо ви давно хотіли прищепити дитині любов до читання День Святого Миколая – відмінний привід. Подаруйте малечі цікаву книгу або енциклопедію.

Розвиваючі подарунки

Якщо ваша прихована мета розвивати творчу жилку свого чада – вам в допомогу величезний асортимент нОбирайте набори для малювання та ліплення. Хороший подарунок – дитячі ігри-пазли. Фарби, розмальовки, набори для плетіння кольоровими гумками, художні творчі набори, набори – ідеальний варіант подарунка.

Солодкий презент

что подарить ребенку на день святого николая

Не хочете витрачати кругленьку суму? А ваша дитина любить солодке. Ідеальний варіант кіндер-сюрприз, шоколад, шоколадні фігурки, цукерки, тістечка, печиво, мармелад. Це легкий, невимушений і завжди улюблений подарунок.

Інтерактивний подарунок

 

Знаєте, що дитину найбільше цікавить спорт? Можливо, вже час подарувати йому місячний абонемент у басейн або будь-який інший гурток. Ваша дитина точно запам’ятає такий сюрприз, а ви займете його улюбленою справою. А, можливо, розкриєте талант.

Подарунок для маленької модниці

Маленькі принцеси навряд чи оцінять красиві сукні або будь-який інший одяг. Вони порадіють, але незабаром забудуть про це. Краще на День Святого Миколая подарувати щось особливе і незабутнє. Можливо, це красиві сережки або кулончик. Тільки не треба дарувати щось дороге.

Іграшки

 

Улюблена іграшка – завжди безпрограшний варіант. Дівчатка люблять ляльки, хлопчики машинки. Сміливо даруйте такі подарунки. Тільки пам’ятайте, що прекрасним доповненням будуть такі атрибути, як будинок і гардероб, а може навіть і кухня для ляльки.

А машинку купуйте у комплекті з пультом управління і гаражем або таких розмірів, щоб туди і сама дитина влізла. Обирайте конструктори, залізничні станції, персонажів улюблених мультиків і фільмів. Дитині точно сподобатися.

Подарунок для “великих” діточок

подарок на день святого николая.jpg

Дітям, які у силу свого віку вже в курсі, що подарунки приносить не Святий Миколай, а мама з татом можна сміливо дарувати “подарунки-напівфабрикати”. Тобто, набір, який дитина може перетворити своїми руками на витвір мистецтва. Купіть модельний літак, допоможіть зібрати і пофарбувати, а потім подаруйте комусь із молодших, а може й рідних.

Також підліткам можна подарувати настільну гру, наприклад, Монополію, нехай спробують зайнятися бізнесом, хоча б за столом.

Подарунок-друг

 

Подаруйте дитині м’яку іграшку. Всі діти люблять іграшки. Вони їх виховують, розмовляють з ними і діляться секретами. У кожної дитини повинен бути улюблений м’який ведмедик, слоник або крокодил.

Презент для маленької “пані”

Картинки по запросу детский косметический набор

Якщо ваша дочка любить фарбувати губи червоною маминою помадою, найкращий подарунок – дитячий косметичний набір. Зараз є спеціальні косметичні набори, які допомагають привчити дитину до догляду за собою. Ваша дитина буде в захваті і перестане тягати вашу дорогу косметику.

Приємні дрібнички

Що стосується невеликих подарунків. Дівчаткам, наприклад, можна дарувати шпильки, панчішки, красиві шкарпетки, браслетики, гетри.

Для хлопчиків – пенали, брелоки, годинник або дрібнички з зображеннями улюбленого мультиплікаційного героя.

Як бачите, обирати подарунки не так вже й складно. Головне, враховувати інтереси і бажання дитини. Даруйте дітям казку, адже у дорослому житті казок так мало.

Раніше Факти ICTV розповідали, як правильно написали листа з побажаннями до Святого Миколая.

Фото: datki.net.

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