Незабаром до нас прийдуть довгоочікувані новорічні свята, які безумовно приносять багато радощів. Факти ICTV зібрали ідеї костюмів на Новий рік 2020.

Найбільше на новорічні та різдвяні казки чекають діти, які вірять у чудеса і знають, що мрії під Новий рік збуваються.

Вже скоро у дитсадках та школах розпочнуться новорічні ранки і перед батьками стоїть складна задача — як зробити костюм на Новий рік 2020 своїми руками для хлопчика чи дівчинки. Адже новорічне вбрання є невід’ємною частиною свята для дітей.

Факти ICTV підготували ідеї костюмів для дітей на Новий рік 2020, які можна взяти в аренду або ж виготовити своїми руками.

Різдвяний одяг та атрибутику можна як купити, так і взяти на прокат. Це, зазвичай, як традиційні костюми: зайчики, ведмедики, лисички, вовчики, так і сучасніші: пірати, ковбої, фіксики, Людина-павук, феї, східні красуні, відьмочки. Аренда костюму коштуватиме від 150 гривень за добу.

Та справжній фурор викличе карнавальний костюм, виготовлений власноруч.

Костюм черепашки-ніндзя своїми руками

Майже всі хлопчики мріють стати сильними і невловимими як, наприклад, герої коміксів – черепашки-ніндзя. Команда цих відважних черепашок-мутантів не втрачає популярності, а надто після виходу останнього повнометражного фільму.

То ж ваш малюк буде в захваті від такого костюма. А ще, коли ви проявите свою креативність – успіх гарантовано.

Насамперед, потрібно потурбуватися про імітування шкіри. Для цього треба підшукати зелені штани та гольф, або однотонну зелену піжаму.

На передню частину гольфа нашиваємо круг жовтого кольору, на якому малюємо кубики від пресу коричневою фарбою, або можна наклеїти чотири одноразові тарілки і також пофарбувати в коричневий колір.

Стрічки оранжевих відтінків пришиваємо на рукава гольфа (ліктьові згини, манжети). На штанях стрічки розміщуємо на колінах. Можна їх не пришивати, а зав’язати. Із такого ж кольору робимо пов’язку на очі, де вирізаємо отвори.

Переходимо до виготовлення важливої частини костюма – панцира. Він повинен бути легким і об’ємним. Для цього візьміть форму для запікання, пофарбуйте її у коричневий колір. Збоку робимо отвори, в які протягуємо стрічку. Таким чином панцир зав’язується під руками та на поясі.

У кожного героя на пряжці пояса була зображена перша буква його імені. Нехай дитина сама вибере ким бути: Мікеланджелом, Донателло, Рафаелем чи Леонардом.

Пряжку робимо з картону: вирізаємо круг, на який наклеюємо готову літеру, вирізану з тканини чи іншого матеріалу. Доповнити образ можна іграшковою зброєю на смак дитини.

Костюм Рапунцель своїми руками

Щодо дівчаток, рідко можна зустріти тих, які б не любили чарівну, прекрасну принцесу Рапунцель. Її яскравий образ став втіленням краси, витонченості для юних модниць.

Цю казкову героїню створили брати Грім, та всесвітнє захоплення вона отримала завдяки мультфільму від студії Уолта Діснея. Виділіть трішки часу та фантазії і ваша донечка буде найщасливішою та неповторною.

Цей образ має три важливі елементи: сукня, корсет, довга коса. Сукня бузкового кольору, до якої потрібно дошити рукава-волани. Якщо у вас є щось схожого фасону, але іншого кольору, можна обшити бузковим шифоном спідницю для майбутньої принцеси.

Для виготовлення корсету підійде цупкіша тканина відповідного тону, наприклад, атласна. Вирізаємо за розміром талії дівчинки широкий пояс, або ж шиємо жилет. На ньому прорізаємо отвори, у які затягуємо тонку шовкову стрічку фіолетового кольору.

Ну, а яка ж Рапунцель без довгої коси? Якщо у дівчинки своє довге волосся, достатньо буде вплести в косу золотистий дощик чи стрічку. Або ж можна виготовити косу власноруч. Для цього знадобиться: обідок для волосся, нитки для в’язання жовтого кольору, клей, дощик, стрічки, квіти.

Вирішуємо, якої довжини буде коса, нарізаємо пряжу, дощик, відповідного розміру та заплітаємо волосся. Обклеюємо нею обідок, прикрашаємо квітами та стрічками. Все – сяюча та чарівна коса Рапунцель готова, а з нею і казковий образ, омріяний багатьма дівчатками.

Костюм зроблений своїми руками принесе не лише естетичне задоволення, а й заощадить гроші та точно не буде копією інших.

Як зробити костюм на Новий рік немовляті

Останнім часом стало популярним наряджати у карнавальні костюми немовлят. Звичайно, це принесе більше задоволення батькам, ніж їхнім дітям.

Та якщо це не буде викликати дискомфорту у малюків і не зіб’є їх зі звичного розпорядку, чому б і ні. Тим більше, коли дитина виросте, вона неодмінно захоче глянути, яким був її перший новорічний вечір та костюм, тож не забудьте зробити святкове фото.

Костюми для немовлят повинні бути зручними, гіпоалергенними, виготовленими з натуральних матеріалів. Чим кумедніший образ, тим яскравіші будуть враження від свята.

Смішні шапочки Санти, зручні комбінезони сніговиків, зайчиків, гномиків, бджілок, чи яскраві сукенки сніжинок, зірочок, ялинок, полуничок тощо.

Тому не шкодуйте свого часу для створення святкової атмосфери не тільки для своїх дітей, а і для себе. Нехай приємні передсвяткові клопоти принесуть тільки задоволення і допоможуть радісно зустріти Новий 2020 рік.

Фото: dreamstime, balala.com.ua, shoptema.ru, liveinternet.ru, tridevici.com, toysew.ru, 4mama.ua

Литвиненко Анастасія