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Факти / Lifestyle

Яке свято сьогодні, 25 листопада 2019

25 листопада відзначається Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок. Які ще свята в цей день і хто святкує іменини – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Какой праздник сегодня, 25 ноября 2019

Іменини 25 листопада святкують Олександр, Володимир, Карина, Борис, Дмитро, Костянтин, Микола і Федір.

Також 25 листопада православна церква вшановує пам’ять Олександрійського патріарха Іоанна Милостивого, який народився в Аматусі. Його батьком був Єпіфаній – губернатор острова Кіпр.

Прикмети 25 листопада

  • Яка погода 25 листопада, таким і грудень буде.
  • Сніг випав – весна буде пізньою та холодною.
  • Якщо дощ пішов, то сира і тепла погода протримається до кінця грудня.
  • Низькі хмари – до морозу.
  • Горобці співають – до відлиги.
  • Тепла погода до ранньої весни.

Читайте: Різдвяний піст 2019-2020: календар харчування на кожен день

Що не можна робити 25 листопада

  • Не купуйте взуття. Це призведе до невдач в особистому житті.
  • Якщо вам потрібно відправитися в далеку дорогу, то краще зробіть це завтра.
  • Намагайтеся не сваритися.

До речі, Факти ICTV публікували календар магнітних бур у листопаді 2019.

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