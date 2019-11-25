25 листопада відзначається Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок. Які ще свята в цей день і хто святкує іменини – читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Іменини 25 листопада святкують Олександр, Володимир, Карина, Борис, Дмитро, Костянтин, Микола і Федір.
Також 25 листопада православна церква вшановує пам’ять Олександрійського патріарха Іоанна Милостивого, який народився в Аматусі. Його батьком був Єпіфаній – губернатор острова Кіпр.
Прикмети 25 листопада
- Яка погода 25 листопада, таким і грудень буде.
- Сніг випав – весна буде пізньою та холодною.
- Якщо дощ пішов, то сира і тепла погода протримається до кінця грудня.
- Низькі хмари – до морозу.
- Горобці співають – до відлиги.
- Тепла погода до ранньої весни.
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Що не можна робити 25 листопада
- Не купуйте взуття. Це призведе до невдач в особистому житті.
- Якщо вам потрібно відправитися в далеку дорогу, то краще зробіть це завтра.
- Намагайтеся не сваритися.
До речі, Факти ICTV публікували календар магнітних бур у листопаді 2019.