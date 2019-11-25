25 листопада відзначається Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок. Які ще свята в цей день і хто святкує іменини – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Іменини 25 листопада святкують Олександр, Володимир, Карина, Борис, Дмитро, Костянтин, Микола і Федір.

Також 25 листопада православна церква вшановує пам’ять Олександрійського патріарха Іоанна Милостивого, який народився в Аматусі. Його батьком був Єпіфаній – губернатор острова Кіпр.

Прикмети 25 листопада

Яка погода 25 листопада, таким і грудень буде.

Сніг випав – весна буде пізньою та холодною.

Якщо дощ пішов, то сира і тепла погода протримається до кінця грудня.

Низькі хмари – до морозу.

Горобці співають – до відлиги.

Тепла погода до ранньої весни.

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Що не можна робити 25 листопада

Не купуйте взуття. Це призведе до невдач в особистому житті.

Якщо вам потрібно відправитися в далеку дорогу, то краще зробіть це завтра.

Намагайтеся не сваритися.

До речі, Факти ICTV публікували календар магнітних бур у листопаді 2019.