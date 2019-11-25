У мережі опублікували перші зображення смартфона Samsung Galaxy S11e, який мають офіційно представити наступного року.

Згідно рендерам смартфона Samsung Galaxy S11e, які опублікував портал Pricebaba, новинка отримає дисплей розміром приблизно 6,3 дюйми.

На зображеннях можна побачити, що у гаджета відсутній сканер відбитків пальців на задній панелі. Аналітики вважають, що це може свідчити про впровадження ультразвукового зчитувача відбитків пальців.











З’явилися перші рендери смартфона Samsung Galaxy S11e / 3 фотографии

За попередньою інформацією Samsung Galaxy S11e отримає процесор Qualcomm Snapdragon 865 або Exynos 990. Також його оснастять 6 ГБ оперативної пам’яті.

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Офіційно новинку мають представити під час Mobile World Congress 2020, яка проходитиме з 24 до 27 лютого 2020 року.

До слова, з’явилися перші рендери смартфона iPhone 12, які базуються на останніх чутках про новий гаджет Apple.

Джерело: Pricebaba

Фото: Pricebaba