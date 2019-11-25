Найкращі ідеї гарного манікюру на зиму 2019-2020 шукайте на Фактах ICTV.
Найхолодніша пору року – не привід для смутку. Попереду новорічні та різдвяні свята. Чому б перенести їх мотиви на свої нігтики, і святковий настрій гарантовано.
Ми готові підкинути вам кілька ідей гарного зимового манікюру.
Тут і прекрасні зимові пейзажі, і олені з пінгвінами та сніговиками, і в’язані орнаменти. Стрази, блискітки і фольги – як же без них.
Взимку 2019-2020 року в дизайні манікюру повинні переважати холодні кольори – білий, всі відтінки синього та сірого. Довжина нігтів не має значення. Не обмежуйте себе.
Зимовий манікюр 2019: найкращі ідеї сезону / 13 фотографий
Раніше ми розповідали, як вибрати салон для безпечного манікюру.
Фото: idei_dizaina_nogtey, #красивыйманикюр, #маникюрзима2019
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