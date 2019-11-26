Де буде розпродаж у Чорну п’ятницю 2019, читайте на сайті Факти ICTV.

29 листопада в Україні настане Чорна п’ятниця, коли магазини влаштовують величезні розпродажі. Аби ви заздалегідь зрозуміли, що хочете придбати, ми підготували для вас перелік магазинів, які беруть участь у дні великих знижок.

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Магазини, які візьмуть участь у розпродажах Чорної п’ятниці 2019

Побутова техніка

Алло

Основний розпродаж у магазині розпочнеться 29 листопада. Проте до цього у магазині можна придбати низку товарів за зниженою ціною.

В Алло попереджають, що кількість акційних товарів буде обмежена. За реєстрацію у мобільному додатку можна буде отримати додатково 200 грн знижки.

Ельдорадо

Тут обіцяють знижки на техніку до 70%, але також попереджають, що кількість акційних товарів буде обмеженою.

В Ельдорадо Чорна п’ятниця почнеться 28 листопада і триватиме до 2 грудня.

Comfy

У Comfy Чорна п’ятниця стартує 28 листопада і триватиме до 1 грудня. Розмір знижок у магазині наразі невідомий.

Цитрус

Цитрус розпочне розпродаж 29 листопада. У магазині обіцяють знижки до 70%.

Крім того, можна буде отримати додаткову знижку у 100 грн за реєстрацію у додатку.

Розетка

В інтернет-магазині Розетка Чорна п’ятниця розпочнеться за графіком – 29 листопада. У мобільному додатку знижки будуть доступні днем раніше.

Розмір знижок невідомий, проте магазин пропонує усім охочим оформити послугу Premium зі знижкою 50%. Вона дозволяє рік отримувати безкоштовну доставку з Розетки.

Фокстрот

У Фокстроті розпродаж розпочнеться 28 листопада і триватиме до 2 грудня. У магазині товари будуть доступні зі знижкою до 70%.

Stylus

В інтернет-магазині Stylus акція розпочалася 25 листопада і триватиме до 1 грудня. Тут можна придбати смартфони зі знижкою до 50%.

MOYO

У мережі MOYO розпродаж розпочався іще 18 листопада. Знижки будуть доступні до 2 грудня.

Xiaomi

Магазин Xiaomi розпочне Чорну п’ятницю 29 листопада. Обіцяють знижки на товари до 50%.

Одяг та взуття

Answear

У магазині одягу Answear вже діють знижки на товари до 70%.

Intertop

В Intertop також вже почали діяти знижки на понад 6 тис. товарів. Максимальна сума знижки невідома, але в середньому вона становить 30%.

Lamoda

Магазин розпочне акцію Чорна п’ятниця 29 листопада. Максимальну суму знижки поки не повідомили.

Також знижки будуть доступні у магазинах:

H&M

Lee Cooper

Kasta

Косметика

Watsons (знижки до 70%)

NYX Cosmetic

iHerb

Parfums

Товари для дому

Епіцентр (знижки до 90%)

Jysk

Подорожі

Booking (знижки від 40%)

МАУ (знижки до 50%)

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