Що таке Чорна п’ятниця
Чорна п’ятниця – це неофіційне свято знижок у всьому світі. Вона з’явилася у Штатах в 1950-х роках наступного дня після Дня подяки. У США саме в Чорну п’ятницю розпочинається традиційний різдвяний сезон розпродажів.
Коли починається Чорна п’ятниця
Чорна п’ятниця 2019 в Україні розпочинається з 29 листопада, оскільки День подяки цьогоріч припадає на 28 листопада. Але знижки в деяких магазинах будуть за декілька днів до та після основної дати.
Як можуть обдурити у Чорну п’ятницю
Щоб вас не ошукали, потрібно бути уважними, коли купуєте річ. Особливу увагу потрібно звертати на цінники.
Часто біля назви товару чи його описання може стояти зірочка чи інша позначка, значення якої пояснюють дрібним білим шрифтом на світло-сірому фоні. Наприклад, що доставка коштуватиме як половина замовлення.
Важливо також напередодні Чорної п’ятниці подивитися на реальні ціни речей, які ви хочете придбати. Оскільки вони часто можуть бути нижчими, ніж до того, як на них зроблять так звану знижку.
Варто звернути увагу на те, що невеликі і менш досвідчені компанії більше схильні виставляти нечесні та зависокі знижки 70-80%. Тому найбезпечніше шукати менші знижки (30-40%) у більших і перевірених мережах.
Коли краще купувати
Перед тим, як купувати річ, краще переглянути ціни на неї та знижки в різних магазинах. Тоді вже 29 листопада можна придбати омріяну річ.
Якщо ж ви помітите, що ціна на товар була нижчою до того, як на нього зробили знижку, то не поспішайте його купувати. Краще дочекатися закінчення ажіотажу і спокійно придбати річ.
У день Чорної п’ятниці намагайтеся не виходити за межі списку покупок і не купувати за принципом: усі беруть, і мені це треба.
Де шукати знижки
Знижки в Чорну п’ятницю пропонують всі великі торговельні мережі та центри. Так, у ТРЦ Skymall обіцяють знижки до 70% від більш ніж 250 брендів. У ТРЦ Ocean Plaza також обіцяють розіграші подарунків та концертну програму. Знижки у магазинах до 80% тут триватимуть три дні – до 1 грудня.
29 листопада знижки до 70% також обіцяють у Cosmopolite MULTIMALL та Gulliver, а до 80% – у ТРЦ Dream Town.
Побутову техніку за знижками можна буде придбати у :
- Алло;
- Ельдорадо;
- Comfy;
- Цитрус;
- Розетка;
- Фокстрот;
- Stylus;
- MOYO;
- Xiaomi.
Одяг і взуття:
- Answear;
- Intertop;
- Lamoda;
- H&M;
- Lee Cooper;
- Kasta.
Косметику:
- Watsons;
- NYX Cosmetic;
- iHerb;
- Parfums.
Подорожі, книги, концерти:
- Booking;
- МАУ;
- Conzert.ua;
- Yakaboo.