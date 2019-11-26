Чи буває оргазм під час вагітності і як його досягти – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Чи може секс під час вагітності привести жінку до оргазму – запитали нашого експерта Оксану Єфремову.

Жінка однозначно може відчути оргазм під час вагітності. Це, звичайно, за умови, що немає протипоказань до сексу.

Важливий момент – не варто експериментувати і пробувати те, чого ви раніше не робили в сексі. А якщо дуже хочеться спробувати щось новеньке, проконсультуйтеся зі своїм гінекологом.

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– Більш того, завдяки особливому стану і роботі гормонів, а також притоку крові, оргазм може бути приємнішим. Не поспішайте, приділяйте увагу прелюдії і пестощам, прислухайтеся до свого бажання і до свого тіла, – розповідає сексолог.

До речі, раніше ми писали, чи варто займатися сексом на першому побаченні, всі за і проти.